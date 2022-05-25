Еврокомиссия хочет приравнять обход санкций к преступлению

25 мая 2022 в 15:29 Размер текста - 17 +

Еврокомиссия предложила конфисковать активы и имущество нарушителей Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Обход антироссийских санкций может быть приравнен к преступлению в любой стране Евросоюза. Такое предложение выдвинула представитель Еврокомиссии Дана Спинант. «Комиссия также принимает предложения для решения Совета о добавлении нарушения санкций в список преступлений ЕС в статье 83 (1) ДФЕС. 42 в сопровождении Коммюнике 43 с целью предложения Директивы для приближенного определения уголовных преступлений и наказаний за нарушения ограничительных мер», — заявила она. Документ с заседания выложен на официальном сайте Европейского Союза. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация, а также помощь республикам Донбасса. Из-за этого страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции. Они были призваны обрушить экономику России. Однако ограничения сыграли против этих стран. Например, в Венгрии ввели режим ЧП из-за Украины и антироссийских санкций.

Обход антироссийских санкций может быть приравнен к преступлению в любой стране Евросоюза. Такое предложение выдвинула представитель Еврокомиссии Дана Спинант. «Комиссия также принимает предложения для решения Совета о добавлении нарушения санкций в список преступлений ЕС в статье 83 (1) ДФЕС. 42 в сопровождении Коммюнике 43 с целью предложения Директивы для приближенного определения уголовных преступлений и наказаний за нарушения ограничительных мер», — заявила она. Документ с заседания выложен на официальном сайте Европейского Союза. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация, а также помощь республикам Донбасса. Из-за этого страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции. Они были призваны обрушить экономику России. Однако ограничения сыграли против этих стран. Например, в Венгрии ввели режим ЧП из-за Украины и антироссийских санкций.