В Венгрии ввели режим ЧП из-за Украины и антироссийских санкций

24 мая 2022 в 21:47 Размер текста - 17 +

Мир сейчас находится на грани экономического кризиса, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Правительство Венгрии объявило чрезвычайное положение из-за конфликта на Украине и последовавших за нимим антироссийских санкций. Официальное заявление об этом сделал премьер-министр страны Виктор Орбан. «Режим ЧП вступит в силу с полуночи и даст правительству время для маневрирования и способность немедленно реагировать на последствия ситуации на Украине. Мир сейчас находится на грани экономического кризиса, в том числе из-за санкций, которые Запад продолжает вводить против России», — отметил он в видео, которое выложено на официальной странице Орбана в одной из социальных сетей. По словам премьер-министра, венгерское правительство объявит о мерах в рамках режима ЧП в среду, 25 мая, пишет RT. До этого глава венгерского правительства отказался поддерживать новые санкции Евросоюза против России, уточняет «Федеральное агентство новостей». Орбан отметил, чрезвычайное положение, которое вводили также и во время эпидемии [коронавируса], позволит правительству немедленно отреагировать и «защитить Венгрию и венгерские семьи» всеми возможными способами. Причина такого решения — правительству страны необходимо пространство для маневра и немедленных действий. Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Несмотря на то, что главные цели на этой территории — денацификация, демилитаризация, а также защита населения Донбасса от постоянного геноцида со стороны ВСУ и нацбатов, некоторые страны не согласились с таким решением. Страны Евросоюза, США, Китай и другие государства ввели против РФ жесткие санкции, которые коснулись экономического сектора. В итоге ограничения сыграли против этих стран. Так, военная авиация США начала доставлять детское питание из Европы в целях устранения дефицита продуктов, при этом американцы обвинили президента США Джо Байдена в энергетическом кризисе. А треть стран Евросоюза, зависящих от российских энергоресурсов, страдают из-за высокой инфляции.

Правительство Венгрии объявило чрезвычайное положение из-за конфликта на Украине и последовавших за нимим антироссийских санкций. Официальное заявление об этом сделал премьер-министр страны Виктор Орбан. «Режим ЧП вступит в силу с полуночи и даст правительству время для маневрирования и способность немедленно реагировать на последствия ситуации на Украине. Мир сейчас находится на грани экономического кризиса, в том числе из-за санкций, которые Запад продолжает вводить против России», — отметил он в видео, которое выложено на официальной странице Орбана в одной из социальных сетей. По словам премьер-министра, венгерское правительство объявит о мерах в рамках режима ЧП в среду, 25 мая, пишет RT. До этого глава венгерского правительства отказался поддерживать новые санкции Евросоюза против России, уточняет «Федеральное агентство новостей». Орбан отметил, чрезвычайное положение, которое вводили также и во время эпидемии [коронавируса], позволит правительству немедленно отреагировать и «защитить Венгрию и венгерские семьи» всеми возможными способами. Причина такого решения — правительству страны необходимо пространство для маневра и немедленных действий. Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Несмотря на то, что главные цели на этой территории — денацификация, демилитаризация, а также защита населения Донбасса от постоянного геноцида со стороны ВСУ и нацбатов, некоторые страны не согласились с таким решением. Страны Евросоюза, США, Китай и другие государства ввели против РФ жесткие санкции, которые коснулись экономического сектора. В итоге ограничения сыграли против этих стран. Так, военная авиация США начала доставлять детское питание из Европы в целях устранения дефицита продуктов, при этом американцы обвинили президента США Джо Байдена в энергетическом кризисе. А треть стран Евросоюза, зависящих от российских энергоресурсов, страдают из-за высокой инфляции.