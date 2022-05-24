Текслер предложил открыть торговый дом Ирана в Челябинске

По мнению Алексея Текслера, такое решение повысит торговый оборот между Челябинской областью и Ираном Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в ходе рабочей поездки в Иран 25 мая предложил создать в Челябинске торговый дом этой страны. Как сообщили в пресс-службе главы региона, данное решение позволит повысить торговый оборот между Челябинской областью и исламской республикой.

«Челябинская область — ведущий индустриально-аграрный регион России. Я сегодня здесь, чтобы сделать несколько предложений по развитию нашего торгового сотрудничества. Сегодня мы готовы производить через торговый дом поставки из Ирана различной продукции», — передает слова губернатора его пресс-служба.

Аналогичный торговый дом планируется открыть в Иране для челябинских производителей. По словам Текслера, вопрос находится в процессе проработки. В Челябинске торговый дом Ирана планируют открыть в виде шоу-рума, с презентацией товаров.

Текслер уехал в Иран в составе делегации правительства РФ, которую возглавляет вице-премьер РФ Александр Новак. В ходе переговоров глава области представит потенциал региона для дальнейшего сотрудничества.