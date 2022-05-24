24 мая 2022

Текслер предложил открыть торговый дом Ирана в Челябинске

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер посетил новый образовательный центр №7. Челябинск, текслер алексей
По мнению Алексея Текслера, такое решение повысит торговый оборот между Челябинской областью и Ираном Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в ходе рабочей поездки в Иран 25 мая предложил создать в Челябинске торговый дом этой страны. Как сообщили в пресс-службе главы региона, данное решение позволит повысить торговый оборот между Челябинской областью и исламской республикой.

«Челябинская область — ведущий индустриально-аграрный регион России. Я сегодня здесь, чтобы сделать несколько предложений по развитию нашего торгового сотрудничества. Сегодня мы готовы производить через торговый дом поставки из Ирана различной продукции», — передает слова губернатора его пресс-служба.

Аналогичный торговый дом планируется открыть в Иране для челябинских производителей. По словам Текслера, вопрос находится в процессе проработки. В Челябинске торговый дом Ирана планируют открыть в виде шоу-рума, с презентацией товаров.

Текслер уехал в Иран в составе делегации правительства РФ, которую возглавляет вице-премьер РФ Александр Новак. В ходе переговоров глава области представит потенциал региона для дальнейшего сотрудничества.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в ходе рабочей поездки в Иран 25 мая предложил создать в Челябинске торговый дом этой страны. Как сообщили в пресс-службе главы региона, данное решение позволит повысить торговый оборот между Челябинской областью и исламской республикой. «Челябинская область — ведущий индустриально-аграрный регион России. Я сегодня здесь, чтобы сделать несколько предложений по развитию нашего торгового сотрудничества. Сегодня мы готовы производить через торговый дом поставки из Ирана различной продукции», — передает слова губернатора его пресс-служба. Аналогичный торговый дом планируется открыть в Иране для челябинских производителей. По словам Текслера, вопрос находится в процессе проработки. В Челябинске торговый дом Ирана планируют открыть в виде шоу-рума, с презентацией товаров. Текслер уехал в Иран в составе делегации правительства РФ, которую возглавляет вице-премьер РФ Александр Новак. В ходе переговоров глава области представит потенциал региона для дальнейшего сотрудничества.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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