Челябинские власти выбрали компанию для стройки кампуса

Ирина Гехт заявила, что переговоры с застройщиком ведутся давно Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В правительстве Челябинской области определились с подрядчиком для строительства межуниверситетского кампуса. Подряд получит «Челябинская инвестиционная компания», сообщила URA.RU первый вице-губернатор Ирина Гехт.

«Переговоры с компанией идут уже давно. Теперь предприятие упомянуто в постановлении федерального правительства», — отметила Гехт.

В течение месяца региональные власти рассчитывают подписать концессионное соглашение с подрядчиком. Его согласовали на уровне федерального правительства в Москве. Распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. По данным сервиса СБИС, 49,5% компании принадлежат ООО «ВТБ Инфраструктурный холдинг».

Объект стоимостью 14 миллиардов рублей займет сразу две площадки, территориально расположенные в локациях ЮУрГУ и ЧелГУ. Общая площадь объекта превысит 120 тысяч квадратных метров. Предполагается построить учебные аудитории, исследовательские лаборатории, технопарк, бизнес-инкубатор, конференц-залы, амфитеатр, спортивные залы, офисы и общежитие. Строительство должно завершиться на рубеже 2024—2025 годов.