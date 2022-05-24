Мэр Кургана рассказала о планах по строительству новой набережной

Власти Кургана планируют отремонтировать заброшенную набережную в микрорайоне Энергетики Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане за несколько лет планируют полностью отремонтировать набережную Тобола. Об этом рассказала глава города Елена Ситникова журналистам после заседания гордумы, передает корреспондент URA.RU.

«Многим горожанам полюбились наши набережные. Но в дальнейшем совместно с правительством Курганской области мы планируем за несколько лет набережную сделать единым целым. В настоящее время начаты работы на части набережной от Царева городища до стадиона „Синтез“. Там ведется вырубка деревьев. Эта часть набережной долгие годы была заброшена. Мы хотим, чтобы она также стала любимым местом отдыха горожан в микрорайоне [Энергетики]. Объявлен аукцион на выбор подрядной организации, которая начтет проводить ремонт лестницы, дорожного полотна. Мы эту работу планируем, но одномоментно ее не сделать. Это перспектива следующих лет», — подчеркнула Елена Ситникова.

Ранее URA.RU писало, что курганцы нашли дефекты асфальта, бордюров и лестниц на недавно отремонтированной набережной. В мэрии ответили, что дефекты будут устранены подрядчиком в рамках гарантийных обязательств. Кроме того, на участке набережной в районе пляжа Бабьи пески установят пандус и лестницу.