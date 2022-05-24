Курганцы просят убрать свалку у стен мэрии, где раньше жил бездомный Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганцы жалуются на свалку мусора рядом со стеной городской администрации. В прошлом году возле мусорки жил бездомный. Об этом URA.RU рассказала жительница дома на улице Пушкина, 149, расположенного рядом с курганской мэрией, Марина Тункина.

«С каждым годом свалка становится все больше, появляются то шприцы, то бутылки. В прошлом году здесь даже жил бомж. Он притащил диванчик и ночевал у стены. Тут же находится детская площадка. Дворника нет, жители дома сами наводят порядок во дворе. С другой стороны стены территория бесхозная, вся заросла крапивой, рядом стоят гаражи», — рассказала URA.RU Тункина. По ее словам, жители ближайших домов поддерживают ее позицию.

Как отмечает региональный оператор по обращению с ТКО «Чистый город», они вывозят только твердые коммунальные отходы и только с утвержденных органами местного самоуправления мест (площадок) накопления ТКО. Уборка общественных территорий в компетенцию регионального оператора не входит, сообщила компания в комментариях в ответ на публикацию Тункиной в соцсетях.

В мэрии Кургана URA.RU ответили, что территория общего пользования, расположенная за зданием администрации, очищалась от мусора в мае 2022 года в рамках общественных работ. По информации административно-технической инспекции, на следующей неделе силами общественников будет проведена повторная уборка, площадку будут регулярно очищать в течение лета и осени. Вопрос о законности размещения гаражей по данному адресу взял на контроль департамент архитектуры, строительства и земельных отношений.

Ранее URA.RU сообщало, что курганцев возмутила свалка производственного мусора рядом со строящимся семейным досуговым центром «Капризленд». В компании ответили, что земельный участок, на котором происходит складирование стройматериалов, принадлежит организации «Сибирский газовик».

Курганцы просят убрать свалку мусора возле стен мэрии Фото: Марина Тункина