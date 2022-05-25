25 мая 2022

В Кургане резко подорожали комнаты

© Служба новостей «URA.RU»
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Средняя стоимость одной квартиры в Кургане превышает 500 тыс. рублей Фото:

В Кургане средняя стоимость комнат в жилых домах с начала года выросла на 41 тыс. рублей. Данная информация размещена на сайте Restate.

«Цена продажи квартир в Кургане. <…> 14.01.2022. Комнаты в квартирах без посредников: 472 991 [рубль]. 20.05.22. Комнаты в квартирах без посредников: 514 765,75», — указано на сайте.

По данным сайта на 20 мая, стоимость комнат, выставленных в городе на продажу, составляла от 350 тыс. до 850 тыс. рублей. Последние данные по стоимости аренды комнат в Кургане были размещены на сайте 24 февраля. Тогда средняя стоимость аренды комнаты составляла 5 818 рублей.

Ранее стало известно, что средняя стоимость квадратного метра в новых домах за полтора месяца в Кургане выросла почти на 25 тыс. рублей. На рынке вторичного жилья в апреле цены, наоборот, снижались.

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В Кургане средняя стоимость комнат в жилых домах с начала года выросла на 41 тыс. рублей. Данная информация размещена на сайте Restate. «Цена продажи квартир в Кургане. <…> 14.01.2022. Комнаты в квартирах без посредников: 472 991 [рубль]. 20.05.22. Комнаты в квартирах без посредников: 514 765,75», — указано на сайте. По данным сайта на 20 мая, стоимость комнат, выставленных в городе на продажу, составляла от 350 тыс. до 850 тыс. рублей. Последние данные по стоимости аренды комнат в Кургане были размещены на сайте 24 февраля. Тогда средняя стоимость аренды комнаты составляла 5 818 рублей. Ранее стало известно, что средняя стоимость квадратного метра в новых домах за полтора месяца в Кургане выросла почти на 25 тыс. рублей. На рынке вторичного жилья в апреле цены, наоборот, снижались.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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