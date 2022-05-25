Свердловского генерала оставили в СИЗО по делу об изнасиловании

Рамиль Гилязов будет находиться в СИЗО до 28 августа Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Генерал-майора в отставке Рамиля Гилязова, обвиняемого в изнасиловании и склонении к употреблению наркотиков, оставили в СИЗО. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Чкаловского районного суда Екатеринбурга.

«Рамилю Гилязову продлили содержание под стражей до 28 августа», — сообщил работник пресс-службы суда. Заседание по его делу прошло 25 мая.

Гилязова подозревают в изнасиловании, склонению к употреблению наркотиков и аналогичных веществ. Кроме него, по делу проходят Оксана Гортинская и онколог Свердловского областного диспансера Иван Собачев, которого выпустили из СИЗО, заменив меру пресечения на запрет определенных действий. Гилязов известен как командир крупного военного формирования в Свердловской области. Всех троих задержали на съемной квартире в Екатеринбурге.