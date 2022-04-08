Свердловскому генералу предъявили статью о наркотиках

Генерал-майор в отставке Рамиль Гилязов подозревается в изнасиловании несовершеннолетней и склонении к наркотикам Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Екатеринбурге генерал-майора в отставке Рамиля Гилязова обвиняют сразу по трем статьям уголовного кодекса. Об этом стало известно из картотеки Свердловского областного суда.

«Бывшему военному предъявлены обвинения по статьям „Изнасилование“, „Насильственные действия сексуального характера“ и „Склонение к потреблению наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов“», — сказано на сайте суда.

Другому фигуранту уголовного дела об изнасиловании несовершеннолетней школьницы Оксане Гортинской предъявлено обвинение по статье «Насильственные действия сексуального характера». Третьим арестованным является известный врач-онколог Иван Собачев. Ожидается, что его апелляцию рассмотрят на следующей неделе.

Ранее URA.RU писало, что генерал-майора в отставке и его подельника — известного свердловского врача — задержали в Екатеринбурге по подозрению в изнасиловании несовершеннолетней. Генерал-майор Рамиль Гилязов был известен в Екатеринбурге как командир крупного армейского соединения в 32-м военном городке. До выхода в отставку был начальником управления боевой подготовки Объединенного стратегического командования Южного военного округа.

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