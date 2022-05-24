Тюменские власти продали проблемный актив за четверть цены

25 мая 2022 в 17:47 Размер текста - 17 +

Санаторий продали за 9 млн рублей, при изначальной стоимости в 37 млн Фото: Алексей Гущин © URA.RU Власти Тюменской области продали санаторий «Радужный» в Тобольске за четверть от его первоначальной цены, а именно — за 9 млн рублей. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе правительства региона. Объект пытались приватизировать с 2014 года, изначально он стоил 37 млн рублей. «Санаторий „Радужный“ был продан посредством публичного предложения. Победителем торгов стал индивидуальный предприниматель. Цена приобретения составила 9 044 826 рублей. Договор купли-продажи заключен, но в связи с тем, что оплата полностью еще не произведена, имущество пока не передано», — рассказали URA.RU в пресс-службе правительства региона. Там также отметили, что не обладают информацией о том, под какие цели покупатель собирается использовать санаторий. Он может его продать, сдать в аренду и распорядиться любым другим способом, не нарушающим закон и права других лиц. Как ранее писало URA.RU, санаторий «Радужный» в Тобольске пытались продать с 2014 года. Тогда его цена составляла 37 млн рублей. С годами стоимость актива существенно снизилась, так как он не был востребован, инвесторы не выходили на торги.

Власти Тюменской области продали санаторий «Радужный» в Тобольске за четверть от его первоначальной цены, а именно — за 9 млн рублей. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе правительства региона. Объект пытались приватизировать с 2014 года, изначально он стоил 37 млн рублей. «Санаторий „Радужный“ был продан посредством публичного предложения. Победителем торгов стал индивидуальный предприниматель. Цена приобретения составила 9 044 826 рублей. Договор купли-продажи заключен, но в связи с тем, что оплата полностью еще не произведена, имущество пока не передано», — рассказали URA.RU в пресс-службе правительства региона. Там также отметили, что не обладают информацией о том, под какие цели покупатель собирается использовать санаторий. Он может его продать, сдать в аренду и распорядиться любым другим способом, не нарушающим закон и права других лиц. Как ранее писало URA.RU, санаторий «Радужный» в Тобольске пытались продать с 2014 года. Тогда его цена составляла 37 млн рублей. С годами стоимость актива существенно снизилась, так как он не был востребован, инвесторы не выходили на торги.