24 мая 2022

Тюменские власти продали проблемный актив за четверть цены

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Пермь , купюры, пять тысяч, рубли, деньги
Санаторий продали за 9 млн рублей, при изначальной стоимости в 37 млн Фото:

Власти Тюменской области продали санаторий «Радужный» в Тобольске за четверть от его первоначальной цены, а именно — за 9 млн рублей. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе правительства региона. Объект пытались приватизировать с 2014 года, изначально он стоил 37 млн рублей.

«Санаторий „Радужный“ был продан посредством публичного предложения. Победителем торгов стал индивидуальный предприниматель. Цена приобретения составила 9 044 826 рублей. Договор купли-продажи заключен, но в связи с тем, что оплата полностью еще не произведена, имущество пока не передано», — рассказали URA.RU в пресс-службе правительства региона.

Там также отметили, что не обладают информацией о том, под какие цели покупатель собирается использовать санаторий. Он может его продать, сдать в аренду и распорядиться любым другим способом, не нарушающим закон и права других лиц.

Как ранее писало URA.RU, санаторий «Радужный» в Тобольске пытались продать с 2014 года. Тогда его цена составляла 37 млн рублей. С годами стоимость актива существенно снизилась, так как он не был востребован, инвесторы не выходили на торги.

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Власти Тюменской области продали санаторий «Радужный» в Тобольске за четверть от его первоначальной цены, а именно — за 9 млн рублей. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе правительства региона. Объект пытались приватизировать с 2014 года, изначально он стоил 37 млн рублей. «Санаторий „Радужный“ был продан посредством публичного предложения. Победителем торгов стал индивидуальный предприниматель. Цена приобретения составила 9 044 826 рублей. Договор купли-продажи заключен, но в связи с тем, что оплата полностью еще не произведена, имущество пока не передано», — рассказали URA.RU в пресс-службе правительства региона. Там также отметили, что не обладают информацией о том, под какие цели покупатель собирается использовать санаторий. Он может его продать, сдать в аренду и распорядиться любым другим способом, не нарушающим закон и права других лиц. Как ранее писало URA.RU, санаторий «Радужный» в Тобольске пытались продать с 2014 года. Тогда его цена составляла 37 млн рублей. С годами стоимость актива существенно снизилась, так как он не был востребован, инвесторы не выходили на торги.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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