Тюменские власти попытаются продать неликвидный актив

Санаторий «Радужный» попытаются продать на аукционе уже в четвертый раз Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Власти Тюменской области выставили на аукцион санаторий «Радужный», для которого уже трижды не могли найти инвестора. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе департамента имущественных отношений Тюменской области. Озвучена и минимальная цена, за которую готовы отдать объект — 10 млн рублей.

«Оздоровительный комплекс „Радужный“ ищет инвесторов. Общая площадь всех строений — почти пять тысяч квадратных метров. Территории — 9,4 га. Доступны инженерные коммуникации», — рассказали URA.RU в пресс-службе департамента имущественных отношений Тюменской области.

На торги санаторий выставили за 20,1 млн рублей. При этом цену готовы понизить до 10 млн рублей. Аукцион пройдет 18 июня.

До этого «Радужный» пытались реализовать трижды. В январе текущего года он выставлялся по такой же цене, а в 2014 году — за 37 млн рублей. Во всех случаях инвесторов найти не смогли.

Комплекс «Радужный» находится в Тобольске. В цену лота входит 16 строений, движимое имущество и земельные участки. Ранее URA.RU писало, что имущество тюменского завода-банкрота «Антипинский НПЗ» на торгах приобрела компания «Русинвест». Сделка обошлась в 111 млрд рублей.