Власти ХМАО нашли альтернативный способ отправки детей на юг

25 мая 2022 в 20:48 Размер текста - 17 +

Власти ХМАО отправят детей в летние лагеря, несмотря на закрытые южные аэропорты Фото: Александр Мамаев © URA.RU Из-за закрытых аэропортов в некоторых южных городах власти ХМАО отправят детей в летние лагеря на побережье Черного моря на поездах. Об этом URA.RU рассказал директор департамента образования ХМАО Алексей Дренин. «Никаких проблем и сокращения количества отдыхающих детей нет. За пределы округа в этом году отправятся на отдых порядка семи тысяч детей, из них четыре тысячи детей отдохнут на черноморском побережье. И только чуть более тысячи поедут в те лагеря, где закрыты аэропорты, это Анапа и Геленджик. Они будут добираться на поезде», — сказал Дренин. Он добавил, что родители могут выбрать вариант путевки, отправив детей на поезде либо преодолев часть пути на самолете до Москвы. В департаменте общественных и внешних связей ХМАО добавили, что старт летней оздоровительной кампании в регионе запланирован на 1 июня 2022 года. Ранее URA.RU писало, что в связи с решением Росавиации об ограничении полетов Utair временно отменило рейсы на юг России из всех аэропортов присутствия. Тогда были отменены рейсы в Анапу, Геленджик, Краснодар, Белгород, Липецк, Ростов-на-Дону, Ставрополь, Элисту.

Из-за закрытых аэропортов в некоторых южных городах власти ХМАО отправят детей в летние лагеря на побережье Черного моря на поездах. Об этом URA.RU рассказал директор департамента образования ХМАО Алексей Дренин. «Никаких проблем и сокращения количества отдыхающих детей нет. За пределы округа в этом году отправятся на отдых порядка семи тысяч детей, из них четыре тысячи детей отдохнут на черноморском побережье. И только чуть более тысячи поедут в те лагеря, где закрыты аэропорты, это Анапа и Геленджик. Они будут добираться на поезде», — сказал Дренин. Он добавил, что родители могут выбрать вариант путевки, отправив детей на поезде либо преодолев часть пути на самолете до Москвы. В департаменте общественных и внешних связей ХМАО добавили, что старт летней оздоровительной кампании в регионе запланирован на 1 июня 2022 года. Ранее URA.RU писало, что в связи с решением Росавиации об ограничении полетов Utair временно отменило рейсы на юг России из всех аэропортов присутствия. Тогда были отменены рейсы в Анапу, Геленджик, Краснодар, Белгород, Липецк, Ростов-на-Дону, Ставрополь, Элисту.