Власти анонсировали открытие долгожданного роддома в городе ЯНАО. «Он будет, но когда — не знаем»

25 мая 2022 в 18:37 Размер текста - 17 +

Роддом в Лабытнанги закрыт с 2019 года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Родильное отделение в Лабытнанги (ЯНАО), закрытое в 2019 году, заработает после ремонта, активная фаза которого уже началась. Как сообщил председатель гордумы Евгений Зуйков во время доклада главы города, срок сдачи роддома пока неизвестен. «Для проведения родов открыт экстренный родильный зал. Ремонтные работы проводятся. Конкретно сказать, в какой срок Лабытнангская городская больница откроет двери родильного дома, пока не могу. Но активная фаза ремонта уже началась. Нужно отметить, что именно в этом корпусе у нас закончены работы по укреплению свайного основания. Нормальной больницы без акушерского отделения быть не может, поэтому оно обязательно будет. Тем более, что к нам присоединили еще и Харп», — сказал Евгений Зуйков. Роддом в Лабытнанги закрыт более двух лет. Женщинам приходится ездить рожать в Салехард и проходить там же все осмотры. Для многих это тяжелое испытание, поскольку в период межсезонья сложно добраться из одного города в другой: ходят только воздушные подушки — если нет ветра, треколы — если позволяет толщина льда и вертолеты — опять же по погоде. Мэрия Лабытнанги оправдала отсутствие роддома тем, что это компетенция не ее, а департамента здравоохранения.

Родильное отделение в Лабытнанги (ЯНАО), закрытое в 2019 году, заработает после ремонта, активная фаза которого уже началась. Как сообщил председатель гордумы Евгений Зуйков во время доклада главы города, срок сдачи роддома пока неизвестен. «Для проведения родов открыт экстренный родильный зал. Ремонтные работы проводятся. Конкретно сказать, в какой срок Лабытнангская городская больница откроет двери родильного дома, пока не могу. Но активная фаза ремонта уже началась. Нужно отметить, что именно в этом корпусе у нас закончены работы по укреплению свайного основания. Нормальной больницы без акушерского отделения быть не может, поэтому оно обязательно будет. Тем более, что к нам присоединили еще и Харп», — сказал Евгений Зуйков. Роддом в Лабытнанги закрыт более двух лет. Женщинам приходится ездить рожать в Салехард и проходить там же все осмотры. Для многих это тяжелое испытание, поскольку в период межсезонья сложно добраться из одного города в другой: ходят только воздушные подушки — если нет ветра, треколы — если позволяет толщина льда и вертолеты — опять же по погоде. Мэрия Лабытнанги оправдала отсутствие роддома тем, что это компетенция не ее, а департамента здравоохранения.