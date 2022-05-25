Тюменская многоэтажка оказалась в зоне вероятной ЧС

26 мая 2022 в 16:47 Размер текста - 17 +

Многоквартирный дом оказался в зоне вероятной ЧС, но жить в нем можно Фото: Илья Московец © URA.RU В границах многоквартирного дома по адресу ул. Одесская, 18 в Тюмени была установлена зона вероятной ЧС. Об этом URA.RU сообщили в департаменте городского хозяйства. Там уточнили, что причиной этому послужили дефекты и повреждения, которые привели к снижению несущей способности здания. «Решением комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности Тюмени, в границах многоквартирного дома установлена зона вероятной чрезвычайной ситуации, утверждена дорожная карта по восстановлению проектных условий эксплуатации многоквартирного дома», — пояснили URA.RU в департаменте городского хозяйства Тюмени. Там уточнили, что по результатам обследования технического состояния, было принято решение о проведении капитального ремонта здания. «Согласно выводам специализированной организации, обозначенная категория технического состояния характеризуется дефектами и повреждениями, приведшими к снижению несущей способности, но опасность внезапного разрушения отсутствует, функционирование возможно при проведении необходимых мероприятий по восстановлению или усилению конструкций здания», — отметили в департаменте. Плановая дата завершения работ — декабрь 2023 года. Сейчас там идет капитальный ремонт крыши, который должен завершиться в 2022 году. Ранее жильцы многоэтажки пожаловались, что из-за некачественной работы по замене кровли, квартиры верхних этажей затопило. Департамент городского хозяйства потребовал от управляющей компании «Легион», на балансе которой стоит дом, принять меры по восстановлению подтопленных жилых помещений.

В границах многоквартирного дома по адресу ул. Одесская, 18 в Тюмени была установлена зона вероятной ЧС. Об этом URA.RU сообщили в департаменте городского хозяйства. Там уточнили, что причиной этому послужили дефекты и повреждения, которые привели к снижению несущей способности здания. «Решением комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности Тюмени, в границах многоквартирного дома установлена зона вероятной чрезвычайной ситуации, утверждена дорожная карта по восстановлению проектных условий эксплуатации многоквартирного дома», — пояснили URA.RU в департаменте городского хозяйства Тюмени. Там уточнили, что по результатам обследования технического состояния, было принято решение о проведении капитального ремонта здания. «Согласно выводам специализированной организации, обозначенная категория технического состояния характеризуется дефектами и повреждениями, приведшими к снижению несущей способности, но опасность внезапного разрушения отсутствует, функционирование возможно при проведении необходимых мероприятий по восстановлению или усилению конструкций здания», — отметили в департаменте. Плановая дата завершения работ — декабрь 2023 года. Сейчас там идет капитальный ремонт крыши, который должен завершиться в 2022 году. Ранее жильцы многоэтажки пожаловались, что из-за некачественной работы по замене кровли, квартиры верхних этажей затопило. Департамент городского хозяйства потребовал от управляющей компании «Легион», на балансе которой стоит дом, принять меры по восстановлению подтопленных жилых помещений.