Тюменская многоэтажка оказалась в зоне вероятной ЧС

В границах многоквартирного дома по адресу ул. Одесская, 18 в Тюмени была установлена зона вероятной ЧС. Об этом URA.RU сообщили в департаменте городского хозяйства. Там уточнили, что причиной этому послужили дефекты и повреждения, которые привели к снижению несущей способности здания.
«Решением комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности Тюмени, в границах многоквартирного дома установлена зона вероятной чрезвычайной ситуации, утверждена дорожная карта по восстановлению проектных условий эксплуатации многоквартирного дома», — пояснили URA.RU в департаменте городского хозяйства Тюмени.
Там уточнили, что по результатам обследования технического состояния, было принято решение о проведении капитального ремонта здания. «Согласно выводам специализированной организации, обозначенная категория технического состояния характеризуется дефектами и повреждениями, приведшими к снижению несущей способности, но опасность внезапного разрушения отсутствует, функционирование возможно при проведении необходимых мероприятий по восстановлению или усилению конструкций здания», — отметили в департаменте.
Плановая дата завершения работ — декабрь 2023 года. Сейчас там идет капитальный ремонт крыши, который должен завершиться в 2022 году. Ранее жильцы многоэтажки пожаловались, что из-за некачественной работы по замене кровли, квартиры верхних этажей затопило. Департамент городского хозяйства потребовал от управляющей компании «Легион», на балансе которой стоит дом, принять меры по восстановлению подтопленных жилых помещений.
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В границах многоквартирного дома по адресу ул. Одесская, 18 в Тюмени была установлена зона вероятной ЧС. Об этом URA.RU сообщили в департаменте городского хозяйства. Там уточнили, что причиной этому послужили дефекты и повреждения, которые привели к снижению несущей способности здания. «Решением комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности Тюмени, в границах многоквартирного дома установлена зона вероятной чрезвычайной ситуации, утверждена дорожная карта по восстановлению проектных условий эксплуатации многоквартирного дома», — пояснили URA.RU в департаменте городского хозяйства Тюмени. Там уточнили, что по результатам обследования технического состояния, было принято решение о проведении капитального ремонта здания. «Согласно выводам специализированной организации, обозначенная категория технического состояния характеризуется дефектами и повреждениями, приведшими к снижению несущей способности, но опасность внезапного разрушения отсутствует, функционирование возможно при проведении необходимых мероприятий по восстановлению или усилению конструкций здания», — отметили в департаменте. Плановая дата завершения работ — декабрь 2023 года. Сейчас там идет капитальный ремонт крыши, который должен завершиться в 2022 году. Ранее жильцы многоэтажки пожаловались, что из-за некачественной работы по замене кровли, квартиры верхних этажей затопило. Департамент городского хозяйства потребовал от управляющей компании «Легион», на балансе которой стоит дом, принять меры по восстановлению подтопленных жилых помещений.