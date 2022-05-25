Путин представил нового главу МЧС

25 мая 2022 в 19:13 Размер текста - 17 +

Владимир Путин прибыл в штаб-квартиру МЧС, чтобы представить Александра Куренкова Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин представил нового главу МЧС Александра Куренкова сотрудникам ведомства. Для этого он прибыл в штаб-квартиру министерства по чрезвычайным ситуациям. Глава государства отметил, что Куренков — не карьерист, а «служака». «Сегодня представляю вам нового министра по чрезвычайным ситуациям — Александра Вячеславовича Куренкова. Он не карьерист, а служака, умеет погружаться и выстраивать отношения», — заявил Владимир Путин. Его выступление транслируется в telegram-канале Кремля. Путин поблагодарил Александра Чуприяна за работу в качестве заместителя главы МЧС и исполняющего обязанности руководителя ведомств. Президент РФ выразил надежду, что руководящий состав поможет новому министру войти в курс дела, а все планы по переоснащению МЧС будут выполнены. Ранее Путин подписал указ о назначении Куренкова на пост министра по чрезвычайным ситуациям. Его кандидатуру глава государства внес на рассмотрение в Совет Федерации 23 мая. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что Путин лично знаком с Куренковым и уверен, что его профессиональные качества помогут ему хорошо выполнять свою работу. До этого Куренков служил в Федеральной службе охраны и Росгвардии. Предыдущий глава МЧС Евгений Зиничев погиб, пытаясь спасти оператора Александра Мельникова. Во время межведомственных учений в сентябре 2021 года тот сорвался со скалы. Трагедия произошла на водопаде Китабо-Орон под Норильском. Зиничев и Мельников скончались.

Президент РФ Владимир Путин представил нового главу МЧС Александра Куренкова сотрудникам ведомства. Для этого он прибыл в штаб-квартиру министерства по чрезвычайным ситуациям. Глава государства отметил, что Куренков — не карьерист, а «служака». «Сегодня представляю вам нового министра по чрезвычайным ситуациям — Александра Вячеславовича Куренкова. Он не карьерист, а служака, умеет погружаться и выстраивать отношения», — заявил Владимир Путин. Его выступление транслируется в telegram-канале Кремля. Путин поблагодарил Александра Чуприяна за работу в качестве заместителя главы МЧС и исполняющего обязанности руководителя ведомств. Президент РФ выразил надежду, что руководящий состав поможет новому министру войти в курс дела, а все планы по переоснащению МЧС будут выполнены. Ранее Путин подписал указ о назначении Куренкова на пост министра по чрезвычайным ситуациям. Его кандидатуру глава государства внес на рассмотрение в Совет Федерации 23 мая. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что Путин лично знаком с Куренковым и уверен, что его профессиональные качества помогут ему хорошо выполнять свою работу. До этого Куренков служил в Федеральной службе охраны и Росгвардии. Предыдущий глава МЧС Евгений Зиничев погиб, пытаясь спасти оператора Александра Мельникова. Во время межведомственных учений в сентябре 2021 года тот сорвался со скалы. Трагедия произошла на водопаде Китабо-Орон под Норильском. Зиничев и Мельников скончались.