В Кремле объяснили выбор кандидата на пост главы МЧС

24 мая 2022 в 14:35 Размер текста - 17 +

Владимир Путин лично знаком с Александром Куренковым, сообщил Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин предложил на пост главы МЧС кандидатуру Александра Куренкова, поскольку считает, что его личные и профессиональные качества позволят ему хорошо выполнять эти функции. Об этом сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Он также уточнил, что Путин лично знаком с Куренковым. «Путин хорошо лично знает Куренкова. Выбор означает, что личные и профессиональные качества Куренкова позволят ему хорошо выполнять эти функции», — заявил Дмитрий Песков журналистам в ходе конференц-колла. Президент РФ внес кандидатуру нового главы МЧС в Совет Федерации тогда, когда посчитал это целесообразным. Так Песков ответил на вопрос о том, почему Путин так долго определялся, кого назначит на пост министра по чрезвычайным ситуациям. Предыдущий глава МЧС Евгений Зиничев погиб в сентябре 2021 года во время межведомственных учений. Трагедия произошла на водопаде Китабо-Орон под Норильском. Зиничев попытался спасти сорвавшегося со сказы оператора Александра Мельника, однако оба мужчины погибли. Путин лично посетил похороны министра. Временно исполняющим обязанности главы МЧС был назначен генерал-полковник внутренней службы Александр Чуприян. В мае 2022 года президент РФ внес кандидатуру Куренкова в Совет Федерации на должности министра по чрезвычайным ситуациям.

Президент РФ Владимир Путин предложил на пост главы МЧС кандидатуру Александра Куренкова, поскольку считает, что его личные и профессиональные качества позволят ему хорошо выполнять эти функции. Об этом сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Он также уточнил, что Путин лично знаком с Куренковым. «Путин хорошо лично знает Куренкова. Выбор означает, что личные и профессиональные качества Куренкова позволят ему хорошо выполнять эти функции», — заявил Дмитрий Песков журналистам в ходе конференц-колла. Президент РФ внес кандидатуру нового главы МЧС в Совет Федерации тогда, когда посчитал это целесообразным. Так Песков ответил на вопрос о том, почему Путин так долго определялся, кого назначит на пост министра по чрезвычайным ситуациям. Предыдущий глава МЧС Евгений Зиничев погиб в сентябре 2021 года во время межведомственных учений. Трагедия произошла на водопаде Китабо-Орон под Норильском. Зиничев попытался спасти сорвавшегося со сказы оператора Александра Мельника, однако оба мужчины погибли. Путин лично посетил похороны министра. Временно исполняющим обязанности главы МЧС был назначен генерал-полковник внутренней службы Александр Чуприян. В мае 2022 года президент РФ внес кандидатуру Куренкова в Совет Федерации на должности министра по чрезвычайным ситуациям.