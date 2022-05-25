Путин назначил нового главу МЧС

25 мая 2022 в 15:28 Размер текста - 17 +

Владимир Путин подписал указ о назначении Александра Куренкова главой МЧС Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин назначил на пост главы МЧС Александра Куренкова. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля. «В соответствии с пунктом „д“ статьи 83 Конституции Российской Федерации назначить генерал-майора Куренкова Александра Вячеславовича министром Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, освободив его от занимаемой должности», — говорится в документе. Указ вступил в силу с момента его опубликования. Ранее Совет Федерации утвердил кандидатуру Куренкова на пост министра по чрезвычайным ситуациям. Путин внес это предложение на рассмотрение 23 мая. Куренков служил в Федеральной службе охраны и Росгвардии. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что Путин лично знаком с Куренковым и считает, что его профессиональные качества помогут ему хорошо выполнять свою работу. Предыдущий глава МЧС Евгений Зиничев погиб в сентябре 2021 года во время межведомственных учений. Он попытался спасти оператора Александра Мельника, который сорвался со скалы на водопаде Китабо-Орон под Норильском. Оба мужчины погибли.

Президент РФ Владимир Путин назначил на пост главы МЧС Александра Куренкова. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля. «В соответствии с пунктом „д“ статьи 83 Конституции Российской Федерации назначить генерал-майора Куренкова Александра Вячеславовича министром Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, освободив его от занимаемой должности», — говорится в документе. Указ вступил в силу с момента его опубликования. Ранее Совет Федерации утвердил кандидатуру Куренкова на пост министра по чрезвычайным ситуациям. Путин внес это предложение на рассмотрение 23 мая. Куренков служил в Федеральной службе охраны и Росгвардии. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что Путин лично знаком с Куренковым и считает, что его профессиональные качества помогут ему хорошо выполнять свою работу. Предыдущий глава МЧС Евгений Зиничев погиб в сентябре 2021 года во время межведомственных учений. Он попытался спасти оператора Александра Мельника, который сорвался со скалы на водопаде Китабо-Орон под Норильском. Оба мужчины погибли.