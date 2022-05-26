Скандинавский политолог: желание финнов вступить в НАТО — фейк

Жители Финляндии не поддерживают вступление страны в НАТО. Результаты всех приводимых опросов на эту тему — фейк, заявил в интервью URA.RU финский политолог, доцент социологии права университета Хельсинки Йохан Бекман.
«Наши политики до сих пор говорили, что изменилась ситуация безопасности в Европе, что Россия непредсказуема. Но одновременно — что со стороны России нет никакой угрозы. Они противоречили сами себе. Они заявили, что надо вступать в срочном порядке, потому что народ хочет. Но народ они ни о чем не спросили. А наш президент, когда подали заявление в НАТО, сказал, что это — триумф демократии. Какой триумф, если народ ни о чем не спросили?! Они основываются на опросы, которые якобы отражают общественное мнение. Но эти опросы — фейк», — заявил Бекман.
По его словам, эти опросы связаны со структурами, поддерживаемыми НАТО. «[Их проводят] партии, какие-то сомнительные фирмы. Может, и не проводят ничего, а просто придумывают [рисуют цифры]. Есть фирмы, которые тесно связаны с пронатовскими организациями, — тогда сама НАТО проводит эти опросы, или организации на деньги НАТО. Соцопросы в прессе — это всего лишь соцопрос в прессе. Мы можем так вообще отменить выборы и заменить их соцопросами», — отметил политолог.
Жители Финляндии не поддерживают вступление страны в НАТО. Результаты всех приводимых опросов на эту тему — фейк, заявил в интервью URA.RU финский политолог, доцент социологии права университета Хельсинки Йохан Бекман. «Наши политики до сих пор говорили, что изменилась ситуация безопасности в Европе, что Россия непредсказуема. Но одновременно — что со стороны России нет никакой угрозы. Они противоречили сами себе. Они заявили, что надо вступать в срочном порядке, потому что народ хочет. Но народ они ни о чем не спросили. А наш президент, когда подали заявление в НАТО, сказал, что это — триумф демократии. Какой триумф, если народ ни о чем не спросили?! Они основываются на опросы, которые якобы отражают общественное мнение. Но эти опросы — фейк», — заявил Бекман. По его словам, эти опросы связаны со структурами, поддерживаемыми НАТО. «[Их проводят] партии, какие-то сомнительные фирмы. Может, и не проводят ничего, а просто придумывают [рисуют цифры]. Есть фирмы, которые тесно связаны с пронатовскими организациями, — тогда сама НАТО проводит эти опросы, или организации на деньги НАТО. Соцопросы в прессе — это всего лишь соцопрос в прессе. Мы можем так вообще отменить выборы и заменить их соцопросами», — отметил политолог. Против вступления Финляндии и Швеции в НАТО выступил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который считает, что скандинавские страны поддерживают терроризм. Следом об этом заявил президент Хорватии Зоран Миланович.