Скандинавский политолог: желание финнов вступить в НАТО — фейк

26 мая 2022 в 09:15 Размер текста - 17 +

Опросы финского населения о поддержке вступления страны в НАТО являются фейком, заявил URA.RU политолог Йохан Бекман Фото: Анна Майорова © URA.RU Жители Финляндии не поддерживают вступление страны в НАТО. Результаты всех приводимых опросов на эту тему — фейк, заявил в интервью URA.RU финский политолог, доцент социологии права университета Хельсинки Йохан Бекман. «Наши политики до сих пор говорили, что изменилась ситуация безопасности в Европе, что Россия непредсказуема. Но одновременно — что со стороны России нет никакой угрозы. Они противоречили сами себе. Они заявили, что надо вступать в срочном порядке, потому что народ хочет. Но народ они ни о чем не спросили. А наш президент, когда подали заявление в НАТО, сказал, что это — триумф демократии. Какой триумф, если народ ни о чем не спросили?! Они основываются на опросы, которые якобы отражают общественное мнение. Но эти опросы — фейк», — заявил Бекман. По его словам, эти опросы связаны со структурами, поддерживаемыми НАТО. «[Их проводят] партии, какие-то сомнительные фирмы. Может, и не проводят ничего, а просто придумывают [рисуют цифры]. Есть фирмы, которые тесно связаны с пронатовскими организациями, — тогда сама НАТО проводит эти опросы, или организации на деньги НАТО. Соцопросы в прессе — это всего лишь соцопрос в прессе. Мы можем так вообще отменить выборы и заменить их соцопросами», — отметил политолог. Против вступления Финляндии и Швеции в НАТО выступил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который считает, что скандинавские страны поддерживают терроризм. Следом об этом заявил президент Хорватии Зоран Миланович. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жители Финляндии не поддерживают вступление страны в НАТО. Результаты всех приводимых опросов на эту тему — фейк, заявил в интервью URA.RU финский политолог, доцент социологии права университета Хельсинки Йохан Бекман. «Наши политики до сих пор говорили, что изменилась ситуация безопасности в Европе, что Россия непредсказуема. Но одновременно — что со стороны России нет никакой угрозы. Они противоречили сами себе. Они заявили, что надо вступать в срочном порядке, потому что народ хочет. Но народ они ни о чем не спросили. А наш президент, когда подали заявление в НАТО, сказал, что это — триумф демократии. Какой триумф, если народ ни о чем не спросили?! Они основываются на опросы, которые якобы отражают общественное мнение. Но эти опросы — фейк», — заявил Бекман. По его словам, эти опросы связаны со структурами, поддерживаемыми НАТО. «[Их проводят] партии, какие-то сомнительные фирмы. Может, и не проводят ничего, а просто придумывают [рисуют цифры]. Есть фирмы, которые тесно связаны с пронатовскими организациями, — тогда сама НАТО проводит эти опросы, или организации на деньги НАТО. Соцопросы в прессе — это всего лишь соцопрос в прессе. Мы можем так вообще отменить выборы и заменить их соцопросами», — отметил политолог. Против вступления Финляндии и Швеции в НАТО выступил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который считает, что скандинавские страны поддерживают терроризм. Следом об этом заявил президент Хорватии Зоран Миланович.