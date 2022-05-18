Хорватия заблокирует вступление Швеции и Финляндии в НАТО

18 мая 2022 в 23:15 Размер текста - 17 +

Хорватия последует примеру Турции Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Президент Хорватии Зоран Миланович заявил о желании вслед за Турцией заблокировать процесс рассмотрения заявок Швеции и Финляндии на вступление в НАТО. Об этом сообщает Associated Press. «Президент Хорватии Зоран Миланович хочет, чтобы его страна последовала примеру Турции, пытаясь заблокировать вступление Швеции и Финляндии в НАТО», — пишет Associated Press. Также сообщается, что Миланович хочет внести изменения в избирательный закон Боснии, для облегчения боснийским хорватам процесс избрания их представителей на руководящие должности. Ранее Финляндия и Швеция совместно подали заявку на вступление в Североатлантический альянс. Заявку оформили в штаб-квартире НАТО. Турция выступает резко против членства Финляндии и Швеции в альянсе. Эрдоган заявил, что Анкара «не может сказать да» этим странам. В частности, разногласия Турции, Швеции и Финляндии связаны с рабочей партией Курдистана. Анкара признает эту организацию террористической.

Президент Хорватии Зоран Миланович заявил о желании вслед за Турцией заблокировать процесс рассмотрения заявок Швеции и Финляндии на вступление в НАТО. Об этом сообщает Associated Press. «Президент Хорватии Зоран Миланович хочет, чтобы его страна последовала примеру Турции, пытаясь заблокировать вступление Швеции и Финляндии в НАТО», — пишет Associated Press. Также сообщается, что Миланович хочет внести изменения в избирательный закон Боснии, для облегчения боснийским хорватам процесс избрания их представителей на руководящие должности. Ранее Финляндия и Швеция совместно подали заявку на вступление в Североатлантический альянс. Заявку оформили в штаб-квартире НАТО. Турция выступает резко против членства Финляндии и Швеции в альянсе. Эрдоган заявил, что Анкара «не может сказать да» этим странам. В частности, разногласия Турции, Швеции и Финляндии связаны с рабочей партией Курдистана. Анкара признает эту организацию террористической.