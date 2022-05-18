Хорватия заблокирует вступление Швеции и Финляндии в НАТО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Флаги иностранных государств. Челябинск, флаг турции, турция, флаг
Хорватия последует примеру Турции Фото:

Президент Хорватии Зоран Миланович заявил о желании вслед за Турцией заблокировать процесс рассмотрения заявок Швеции и Финляндии на вступление в НАТО. Об этом сообщает Associated Press.

«Президент Хорватии Зоран Миланович хочет, чтобы его страна последовала примеру Турции, пытаясь заблокировать вступление Швеции и Финляндии в НАТО», — пишет Associated Press. Также сообщается, что Миланович хочет внести изменения в избирательный закон Боснии, для облегчения боснийским хорватам процесс избрания их представителей на руководящие должности.

Ранее Финляндия и Швеция совместно подали заявку на вступление в Североатлантический альянс. Заявку оформили в штаб-квартире НАТО. Турция выступает резко против членства Финляндии и Швеции в альянсе. Эрдоган заявил, что Анкара «не может сказать да» этим странам. В частности, разногласия Турции, Швеции и Финляндии связаны с рабочей партией Курдистана. Анкара признает эту организацию террористической.

Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU
Подписаться
Президент Хорватии Зоран Миланович заявил о желании вслед за Турцией заблокировать процесс рассмотрения заявок Швеции и Финляндии на вступление в НАТО. Об этом сообщает Associated Press. «Президент Хорватии Зоран Миланович хочет, чтобы его страна последовала примеру Турции, пытаясь заблокировать вступление Швеции и Финляндии в НАТО», — пишет Associated Press. Также сообщается, что Миланович хочет внести изменения в избирательный закон Боснии, для облегчения боснийским хорватам процесс избрания их представителей на руководящие должности. Ранее Финляндия и Швеция совместно подали заявку на вступление в Североатлантический альянс. Заявку оформили в штаб-квартире НАТО. Турция выступает резко против членства Финляндии и Швеции в альянсе. Эрдоган заявил, что Анкара «не может сказать да» этим странам. В частности, разногласия Турции, Швеции и Финляндии связаны с рабочей партией Курдистана. Анкара признает эту организацию террористической.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...