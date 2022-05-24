Законодательство РФ предложили поменять ради мегапроекта в ЯНАО

25 мая 2022 в 20:05 Размер текста - 17 +

Депутаты Ямала надеются на поддержку Федерального Собрания и министерств Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU Депутаты ЯНАО предлагают изменить федеральное законодательство для реализации Северного широтного хода. Об этом сообщается на сайте окружного заксобрания. «Ямальские парламентарии предлагают модифицировать федеральное законодательство для успешной реализации стратегического проекта „Северный широтный ход“. Необходимо на федеральном уровне принять решения, которые позволят сбалансировать интересы экономики, сохранить северную природу и традиционный образ жизни коренного населения», — говорится в сообщении. Первый заместитель председателя заксобрания ЯНАО Алексей Ситников отметил, что на Ямале совершенствуют региональное законодательство в сфере транспорта и экологии. «Уже сейчас мы понимаем, что реализация этого масштабного проекта [СШХ] создаст необходимость пересмотра и развития федерального законодательства и подзаконных актов. Здесь надеемся на поддержку коллег Федерального Собрания и министерств. Иногда Арктика требует отхода от общего правила и специального правового режима», — сказал Алексей Ситников. Ранее URA.RU сообщало, что президент РФ Владимир Путин предложил строить Северный широтный ход с учетом дальнейшего расширения. Это нужно для того, чтобы позже увеличить пропускные способности проекта с минимальными затратами и открыть новые каналы поставок.

Депутаты ЯНАО предлагают изменить федеральное законодательство для реализации Северного широтного хода. Об этом сообщается на сайте окружного заксобрания. «Ямальские парламентарии предлагают модифицировать федеральное законодательство для успешной реализации стратегического проекта „Северный широтный ход“. Необходимо на федеральном уровне принять решения, которые позволят сбалансировать интересы экономики, сохранить северную природу и традиционный образ жизни коренного населения», — говорится в сообщении. Первый заместитель председателя заксобрания ЯНАО Алексей Ситников отметил, что на Ямале совершенствуют региональное законодательство в сфере транспорта и экологии. «Уже сейчас мы понимаем, что реализация этого масштабного проекта [СШХ] создаст необходимость пересмотра и развития федерального законодательства и подзаконных актов. Здесь надеемся на поддержку коллег Федерального Собрания и министерств. Иногда Арктика требует отхода от общего правила и специального правового режима», — сказал Алексей Ситников. Ранее URA.RU сообщало, что президент РФ Владимир Путин предложил строить Северный широтный ход с учетом дальнейшего расширения. Это нужно для того, чтобы позже увеличить пропускные способности проекта с минимальными затратами и открыть новые каналы поставок.