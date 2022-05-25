«Сима-ленд» в Екатеринбурге прибрал пляж и детский сад. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
«Сима-ленд» за один день преобразил три площадки в Екатеринбурге Фото:

Волонтеры компании «Сима-ленд» в течение одного дня преобразили три общественных пространства. Уборки прошли на пляже Уктус на Химмаше, в приюте для животных в Горном Щите и на территории детского сада №424. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании.

«Буквально за один день нашей команде удалось охватить сразу несколько площадок, которые давно нужно было преобразить. Мы будет продолжать способствовать тому, чтобы люди радовались жизни и красоте», — заявили URA.RU организаторы уборок.

В волонтерской деятельности приняли участие свыше 300 сотрудников компании «Сима-ленд». В ходе работ волонтеры вывезли с территории парка 200 мешков мусора. В детском саду появились площадка, скамейки и клумбы. В приют для животных волонтеры привезли корм и крупы, а также прибрали там вольеры.

Это не первый субботник, который проводит «Сима-ленд». В прошлом году сотрудники компании вывезли 870 мешков по 240 литров, наполненных травой, мусором и ветками. Также они обустроили удобную зону отдыха. Ранее URA.RU писало, что волонтеры благоустроили сквер имени Александра Канделя за ККТ «Космос». За несколько часов двести волонтеров «Сима-ленда» очистили два гектара территории от мусора, веток и листвы.

Подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво», будьте в курсе всех важных событий
Подписаться
Волонтеры компании «Сима-ленд» в течение одного дня преобразили три общественных пространства. Уборки прошли на пляже Уктус на Химмаше, в приюте для животных в Горном Щите и на территории детского сада №424. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании. «Буквально за один день нашей команде удалось охватить сразу несколько площадок, которые давно нужно было преобразить. Мы будет продолжать способствовать тому, чтобы люди радовались жизни и красоте», — заявили URA.RU организаторы уборок. В волонтерской деятельности приняли участие свыше 300 сотрудников компании «Сима-ленд». В ходе работ волонтеры вывезли с территории парка 200 мешков мусора. В детском саду появились площадка, скамейки и клумбы. В приют для животных волонтеры привезли корм и крупы, а также прибрали там вольеры. Это не первый субботник, который проводит «Сима-ленд». В прошлом году сотрудники компании вывезли 870 мешков по 240 литров, наполненных травой, мусором и ветками. Также они обустроили удобную зону отдыха. Ранее URA.RU писало, что волонтеры благоустроили сквер имени Александра Канделя за ККТ «Космос». За несколько часов двести волонтеров «Сима-ленда» очистили два гектара территории от мусора, веток и листвы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...