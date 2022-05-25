Госдума прекратила полномочия Рашкина

Рашкин больше не депутат
новость из сюжетаДепутата Рашкина подозревают в незаконной охоте
Госдума России досрочно прекратила полномочия депутата КПРФ Валерия Рашкина. Причина — вступивший в силу обвинительный приговор суда. Об этом сообщает сайт Госдумы.
Ранее коммуниста Валерия Рашкина приговорили к трем годам лишения свободы условно по делу о незаконной охоте. Решение принял Калининский районный суд Саратовской области. Рашкина поймали на браконьерстве. Перед вынесением приговора он заявил, что признает вину в содеянном и больше не будет заниматься охотой.
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