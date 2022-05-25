Госдума прекратила полномочия Рашкина

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Митинг коммунистов КПРФ на Пушкинской площади. Москва, памятник пушкину, рашкин валерий, пушкинская площадь, митинг, протест
Рашкин больше не депутат Фото:
новость из сюжета
Депутата Рашкина подозревают в незаконной охоте

Госдума России досрочно прекратила полномочия депутата КПРФ Валерия Рашкина. Причина — вступивший в силу обвинительный приговор суда. Об этом сообщает сайт Госдумы.

Ранее коммуниста Валерия Рашкина приговорили к трем годам лишения свободы условно по делу о незаконной охоте. Решение принял Калининский районный суд Саратовской области. Рашкина поймали на браконьерстве. Перед вынесением приговора он заявил, что признает вину в содеянном и больше не будет заниматься охотой.

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Госдума России досрочно прекратила полномочия депутата КПРФ Валерия Рашкина. Причина — вступивший в силу обвинительный приговор суда. Об этом сообщает сайт Госдумы. Ранее коммуниста Валерия Рашкина приговорили к трем годам лишения свободы условно по делу о незаконной охоте. Решение принял Калининский районный суд Саратовской области. Рашкина поймали на браконьерстве. Перед вынесением приговора он заявил, что признает вину в содеянном и больше не будет заниматься охотой.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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