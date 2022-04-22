Депутат Рашкин избежал тюрьмы за убийство лося

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Митинг КПРФ за отмену выборов на Пушкинской площади. Москва, коммунисты, кпрф, рашкин валерий, митинг, протест
Валерий Рашкин получил условное наказание Фото:
новость из сюжета
Депутата Рашкина подозревают в незаконной охоте

Депутата Валерия Рашкина приговорили к трем годам лишения свободы условно по делу о незаконной охоте. Решение принял Калининский районный суд Саратовской области.

«Депутат Рашкина приговорили к трем годам условно по делу о незаконной охоте», — передает РБК. Инцидент был связан с убийством депутатом лося в Саратовской области.

Перед вынесением приговора Рашкин заявил, что признает вину в содеянном. Он также заверил, что продал все ружья и больше не будет заниматься охотой.

Уголовное дело на Рашкина было возбуждено 2 декабря 2021 года. Перед этим его задержали на авто в Саратовской области, в багажнике которого был найден труп лося. Депутат находился под домашним арестом.

Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU.

Депутата Валерия Рашкина приговорили к трем годам лишения свободы условно по делу о незаконной охоте. Решение принял Калининский районный суд Саратовской области. «Депутат Рашкина приговорили к трем годам условно по делу о незаконной охоте», — передает РБК. Инцидент был связан с убийством депутатом лося в Саратовской области. Перед вынесением приговора Рашкин заявил, что признает вину в содеянном. Он также заверил, что продал все ружья и больше не будет заниматься охотой. Уголовное дело на Рашкина было возбуждено 2 декабря 2021 года. Перед этим его задержали на авто в Саратовской области, в багажнике которого был найден труп лося. Депутат находился под домашним арестом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...