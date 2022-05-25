Президент РФ поручил проиндексировать пенсии

25 мая 2022 в 20:12 Размер текста - 17 +

Владимир Путин заявил о повышении пенсий в России Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Пенсионная реформа в России В России с июня этого года пенсии неработающим пенсионерам будут проиндексированы — к основной сумме добавят еще 10%. Поручил сделать это президент РФ Владимир Путин. «Мы с правительством долго на этот счет дискутировали, внутри правительства шли споры и вырабатывалось решение. Сегодня хочу объявить об этом: предлагаю с 1 июня этого года на 10% увеличить размер пенсий неработающих пенсионеров с учетом нашего законодательства», — пояснил он на заседании президиума Госсовета. Кроме того, в Минтруде заявили, что повышенную пенсию россияне начнут получать уже с 3 июня. Таким образом, средняя прибавка к выплатам с учетом индексации составит около 1 900 рублей.

В России с июня этого года пенсии неработающим пенсионерам будут проиндексированы — к основной сумме добавят еще 10%. Поручил сделать это президент РФ Владимир Путин. «Мы с правительством долго на этот счет дискутировали, внутри правительства шли споры и вырабатывалось решение. Сегодня хочу объявить об этом: предлагаю с 1 июня этого года на 10% увеличить размер пенсий неработающих пенсионеров с учетом нашего законодательства», — пояснил он на заседании президиума Госсовета. Кроме того, в Минтруде заявили, что повышенную пенсию россияне начнут получать уже с 3 июня. Таким образом, средняя прибавка к выплатам с учетом индексации составит около 1 900 рублей.