Президент РФ поручил проиндексировать пенсии

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Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина. Москва, путин владимир
Владимир Путин заявил о повышении пенсий в России Фото:
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Пенсионная реформа в России

В России с июня этого года пенсии неработающим пенсионерам будут проиндексированы — к основной сумме добавят еще 10%. Поручил сделать это президент РФ Владимир Путин.

«Мы с правительством долго на этот счет дискутировали, внутри правительства шли споры и вырабатывалось решение. Сегодня хочу объявить об этом: предлагаю с 1 июня этого года на 10% увеличить размер пенсий неработающих пенсионеров с учетом нашего законодательства», — пояснил он на заседании президиума Госсовета.

Кроме того, в Минтруде заявили, что повышенную пенсию россияне начнут получать уже с 3 июня. Таким образом, средняя прибавка к выплатам с учетом индексации составит около 1 900 рублей.

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В России с июня этого года пенсии неработающим пенсионерам будут проиндексированы — к основной сумме добавят еще 10%. Поручил сделать это президент РФ Владимир Путин. «Мы с правительством долго на этот счет дискутировали, внутри правительства шли споры и вырабатывалось решение. Сегодня хочу объявить об этом: предлагаю с 1 июня этого года на 10% увеличить размер пенсий неработающих пенсионеров с учетом нашего законодательства», — пояснил он на заседании президиума Госсовета. Кроме того, в Минтруде заявили, что повышенную пенсию россияне начнут получать уже с 3 июня. Таким образом, средняя прибавка к выплатам с учетом индексации составит около 1 900 рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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