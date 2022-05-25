Свердловская православная активистка защитила скандальную оперу. «Иисус действительно Superstar»

25 мая 2022 в 20:22 Размер текста - 17 +

Оксана Иванова заявила, что не против выступления музыкантов на библейские темы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Православная свердловская активистка Оксана Иванова Оксана Иванова поддержала показ на «Ночи музыки» в Екатеринбурге рок-оперы «Иисус Христос — суперзвезда». Об этом она написала на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Иисус Христос, действительно, Super Star. Пусть поют, Бог с ними. Рок-опера „Иисус Христос — суперзвезда“ — это всего лишь прочтение евангельской истории западной рок-тусовкой», — написала Иванова. Она подчеркнула, что знакома с теми, кто, послушав рок-оперу, обратился в христианство. Поэтому в этом произведении нет ничего плохого, заключила она. По словам Ивановой, такие представления, как рок-опера, помогают создавать более социально приемлемый образ христианства. Ранее организаторы «Ночь музыки» в Екатеринбурге объявили, что в рамках фестиваля на площади 1905 года 24 июня исполнят рок-оперу. Вход для горожан и гостей Екатеринбурга будет бесплатным.

Православная свердловская активистка Оксана Иванова Оксана Иванова поддержала показ на «Ночи музыки» в Екатеринбурге рок-оперы «Иисус Христос — суперзвезда». Об этом она написала на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Иисус Христос, действительно, Super Star. Пусть поют, Бог с ними. Рок-опера „Иисус Христос — суперзвезда“ — это всего лишь прочтение евангельской истории западной рок-тусовкой», — написала Иванова. Она подчеркнула, что знакома с теми, кто, послушав рок-оперу, обратился в христианство. Поэтому в этом произведении нет ничего плохого, заключила она. По словам Ивановой, такие представления, как рок-опера, помогают создавать более социально приемлемый образ христианства. Ранее организаторы «Ночь музыки» в Екатеринбурге объявили, что в рамках фестиваля на площади 1905 года 24 июня исполнят рок-оперу. Вход для горожан и гостей Екатеринбурга будет бесплатным.