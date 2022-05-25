Переход россиян на сторону противника приравняют к госизмене

25 мая 2022 в 21:12 Размер текста - 17 +

За преступление предлагается наказывать тюремным сроком от 12 до 20 лет Фото: Илья Московец © URA.RU В Госдуму внесли законопроект, который вводит уголовную ответственность за переход граждан РФ на сторону противника в вооруженных конфликтах. Документ опубликован в системе обеспечения законодательной деятельности. Данное преступление предлагается приравнять к госизмене и наказывать тюремным сроком от 12 до 20 лет. «Участие гражданина РФ или постоянно проживающего в РФ лица без гражданства в вооруженном конфликте, военных действиях или иных действиях с применением вооружения и военной техники на территории иностранного государства в целях, противоречащих интересам РФ, наказывается лишением свободы на срок от двенадцати до двадцати лет», — говорится в законопроекте. Помимо тюремного срока, виновным грозит штраф в размере до 500 тысяч рублей. Законопроект также вводит наказание за сотрудничество со спецслужбами иностранных государств. В случае принятия поправок в Уголовный кодекс РФ оно будет наказываться лишением свободы на срок от двух до восьми лет. Также виновным придется заплатить до миллиона рублей штрафа. Под спецслужбами иностранных государств законопроект подразумевает зарубежную разведку, контрразведку и оперативно-розыскную деятельность. Ранее в России приняли закон за распространение фейков о спецоперации, которую с 24 февраля Россия проводит на Украине. Максимальное наказание за нарушение составляет 15 лет лишения свободы. За распространение заведомо ложных данных о ВС РФ предполагается штраф от 700 тысяч рублей до 1,5 млн рублей либо наказание до трех лет лишения свободы. Закон о наказании за дискредитацию Вооруженных сил РФ, подписанный президентом РФ Владимиром Путиным, нужен из-за информационной агрессии, поступающей из-за рубежа.

В Госдуму внесли законопроект, который вводит уголовную ответственность за переход граждан РФ на сторону противника в вооруженных конфликтах. Документ опубликован в системе обеспечения законодательной деятельности. Данное преступление предлагается приравнять к госизмене и наказывать тюремным сроком от 12 до 20 лет. «Участие гражданина РФ или постоянно проживающего в РФ лица без гражданства в вооруженном конфликте, военных действиях или иных действиях с применением вооружения и военной техники на территории иностранного государства в целях, противоречащих интересам РФ, наказывается лишением свободы на срок от двенадцати до двадцати лет», — говорится в законопроекте. Помимо тюремного срока, виновным грозит штраф в размере до 500 тысяч рублей. Законопроект также вводит наказание за сотрудничество со спецслужбами иностранных государств. В случае принятия поправок в Уголовный кодекс РФ оно будет наказываться лишением свободы на срок от двух до восьми лет. Также виновным придется заплатить до миллиона рублей штрафа. Под спецслужбами иностранных государств законопроект подразумевает зарубежную разведку, контрразведку и оперативно-розыскную деятельность. Ранее в России приняли закон за распространение фейков о спецоперации, которую с 24 февраля Россия проводит на Украине. Максимальное наказание за нарушение составляет 15 лет лишения свободы. За распространение заведомо ложных данных о ВС РФ предполагается штраф от 700 тысяч рублей до 1,5 млн рублей либо наказание до трех лет лишения свободы. Закон о наказании за дискредитацию Вооруженных сил РФ, подписанный президентом РФ Владимиром Путиным, нужен из-за информационной агрессии, поступающей из-за рубежа.