Терапевт Звонков назвал главную ошибку при лечении насморка

25 мая 2022 в 22:38 Размер текста - 17 +

Вирусам и бактериям проще размножаться в пересушенной слизистой носа, сказал Андрей Звонков Фото: Анна Майорова © URA.RU Препараты для лечения насморка, которые помогают избавиться от заложенности носа, пересушивают слизистую и дают возможность инфекции и микробам развиваться. Об этом в беседе с URA.RU рассказал врач-терапевт Андрей Звонков. «У нас есть главная ошибка: когда у человека начинается насморк, он пытается обеспечить себе свободное дыхание и сушит себе нос спреями для снятия симптомов заложенности. Это только усиливает воспалительный процесс. Нос пытается защитить себя и выделяет слизесодержащие антитела, интерфероны, а вы его засушили. Микробам и вирусам только это и надо», — сообщил Андрей Звонков. Он объяснил, как лучше поступить, если начинается насморк. «Самое оптимальное — это промывать нос каждый час. Можно использовать мирамистин или хлоргексидин. Главное, чтобы это был антисептический препарат, который поможет убрать инфекцию, но при этом не пересушит слизистую оболочку и не вызовет привыкания», — подчеркнул терапевт.

Препараты для лечения насморка, которые помогают избавиться от заложенности носа, пересушивают слизистую и дают возможность инфекции и микробам развиваться. Об этом в беседе с URA.RU рассказал врач-терапевт Андрей Звонков. «У нас есть главная ошибка: когда у человека начинается насморк, он пытается обеспечить себе свободное дыхание и сушит себе нос спреями для снятия симптомов заложенности. Это только усиливает воспалительный процесс. Нос пытается защитить себя и выделяет слизесодержащие антитела, интерфероны, а вы его засушили. Микробам и вирусам только это и надо», — сообщил Андрей Звонков. Он объяснил, как лучше поступить, если начинается насморк. «Самое оптимальное — это промывать нос каждый час. Можно использовать мирамистин или хлоргексидин. Главное, чтобы это был антисептический препарат, который поможет убрать инфекцию, но при этом не пересушит слизистую оболочку и не вызовет привыкания», — подчеркнул терапевт.