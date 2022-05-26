Дерматолог Гришина назвала болезни, которым подвержены рыжие люди

Рыжеволосые люди обладают очень чувствительной кожей, сказала Натэла Гришина Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Рыжеволосые люди наиболее подвержены онкологическим заболеваниям кожи, ожогам, грибковым инфекциям и различным высыпаниям. Об этом в беседе с корреспондентом URA.RU сообщила врач-косметолог, дерматолог Натэла Гришина.

«Люди с рыжим цветом волос имеют первый фототип. Это самая незащищенная кожа, которая тяжело вырабатывает меланин. У них нет естественной защиты от ультрафиолета, поэтому высок риск ожогов и онкологических заболеваний кожи. Они склонны к меланомным проявлениям. Еще из-за того, что кожа рыжих больше подвержена повреждениям и очень чувствительная, они могут страдать от грибковых заболеваний и различных высыпаний», — рассказала Натэла Гришина.

По ее словам, рыжеволосым людям нужна особенная защита от солнечных лучей. «Мы рекомендуем людям с таким типом кожи всегда использовать, выходя на улицу, кремы с высоким фотопротектором. А в местах с повышенной инсоляцией, например, на море или океане, — специальные средства с SPF, которые разработаны для принятия солнечных ванн и купания в водоемах. Особенно в таких местах нужно защищать родинки», — добавила дерматолог.