Байдена призвали помочь баскетболистке УГМК, задержанной в РФ

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XXVII Чемпионат России по баскетболу среди женских команд (Премьер-лига): УГМК Екатеринбург - Динамо Курск, финал - матч №2. Екатеринбург, грайнер бриттни
Байдена попросили вернуть баскетболистку УГМК в США Фото:

Черелл Грайнер, супруга баскетболистки УГМК Бритни Грайнер, задержанной за контрабанду наркотиков в аэропорту Москвы, попросила президента США Джо Байдена содействовать возвращению спортсменки на родину. Об этом Грайнер заявила в программе «Good morning America» в эфире телеканала ABC News.

«Я постоянно слышу, что у него [Джо Байдена] есть власть. Она [Бритни Грайнер] политическая пешка. Если ее держат [под стражей], потому что хотят совершить политический обмен, то я прошу вас содействовать ее возвращению на родину», — заявила Черелл Грайнер.

Баскетболистку УГМК (Екатеринбург), двукратную олимпийскую чемпионку в составе сборной США Бриттни Грайнер задержали за контрабанду наркотиков в Москве. Против спортсменки завели уголовное дело 5 марта, после чего суд продлил арест баскетболистки до 18 июня.

Бритни Грайнер выступает за УГМК с 2015 года, за это время она дважды выиграла чемпионат России. Также спортсменка выиграла золотые медали Олимпийских игр в 2016 и 2020 году в составе сборной США.

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Черелл Грайнер, супруга баскетболистки УГМК Бритни Грайнер, задержанной за контрабанду наркотиков в аэропорту Москвы, попросила президента США Джо Байдена содействовать возвращению спортсменки на родину. Об этом Грайнер заявила в программе «Good morning America» в эфире телеканала ABC News. «Я постоянно слышу, что у него [Джо Байдена] есть власть. Она [Бритни Грайнер] политическая пешка. Если ее держат [под стражей], потому что хотят совершить политический обмен, то я прошу вас содействовать ее возвращению на родину», — заявила Черелл Грайнер. Баскетболистку УГМК (Екатеринбург), двукратную олимпийскую чемпионку в составе сборной США Бриттни Грайнер задержали за контрабанду наркотиков в Москве. Против спортсменки завели уголовное дело 5 марта, после чего суд продлил арест баскетболистки до 18 июня. Бритни Грайнер выступает за УГМК с 2015 года, за это время она дважды выиграла чемпионат России. Также спортсменка выиграла золотые медали Олимпийских игр в 2016 и 2020 году в составе сборной США.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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