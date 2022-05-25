Байдена призвали помочь баскетболистке УГМК, задержанной в РФ

25 мая 2022 в 22:37 Размер текста - 17 +

Байдена попросили вернуть баскетболистку УГМК в США Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Черелл Грайнер, супруга баскетболистки УГМК Бритни Грайнер, задержанной за контрабанду наркотиков в аэропорту Москвы, попросила президента США Джо Байдена содействовать возвращению спортсменки на родину. Об этом Грайнер заявила в программе «Good morning America» в эфире телеканала ABC News. «Я постоянно слышу, что у него [Джо Байдена] есть власть. Она [Бритни Грайнер] политическая пешка. Если ее держат [под стражей], потому что хотят совершить политический обмен, то я прошу вас содействовать ее возвращению на родину», — заявила Черелл Грайнер. Баскетболистку УГМК (Екатеринбург), двукратную олимпийскую чемпионку в составе сборной США Бриттни Грайнер задержали за контрабанду наркотиков в Москве. Против спортсменки завели уголовное дело 5 марта, после чего суд продлил арест баскетболистки до 18 июня. Бритни Грайнер выступает за УГМК с 2015 года, за это время она дважды выиграла чемпионат России. Также спортсменка выиграла золотые медали Олимпийских игр в 2016 и 2020 году в составе сборной США.

Черелл Грайнер, супруга баскетболистки УГМК Бритни Грайнер, задержанной за контрабанду наркотиков в аэропорту Москвы, попросила президента США Джо Байдена содействовать возвращению спортсменки на родину. Об этом Грайнер заявила в программе «Good morning America» в эфире телеканала ABC News. «Я постоянно слышу, что у него [Джо Байдена] есть власть. Она [Бритни Грайнер] политическая пешка. Если ее держат [под стражей], потому что хотят совершить политический обмен, то я прошу вас содействовать ее возвращению на родину», — заявила Черелл Грайнер. Баскетболистку УГМК (Екатеринбург), двукратную олимпийскую чемпионку в составе сборной США Бриттни Грайнер задержали за контрабанду наркотиков в Москве. Против спортсменки завели уголовное дело 5 марта, после чего суд продлил арест баскетболистки до 18 июня. Бритни Грайнер выступает за УГМК с 2015 года, за это время она дважды выиграла чемпионат России. Также спортсменка выиграла золотые медали Олимпийских игр в 2016 и 2020 году в составе сборной США.