В МИД Украины раскрыли причину отсутствия переговоров с РФ

26 мая 2022 в 01:19 Размер текста - 17 +

Украинцам сложно садиться с русскими за стол переговоров, считает Глава МИД Украины Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua В Киеве не выдвигают предварительных условий для возобновления переговоров с Россией. Такое заявление сделал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. «У нас нет каких-либо предварительных условий для возобновления дипломатических переговоров с Россией», — сказал он, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, передает RT. По словам политика, украинцам сложно садиться с русскими переговорщиками за один стол, однако они готовы пойти на такие «жертвы» ради урегулирования конфликта, пишет «Царьград». Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина вернется к переговорам с РФ только после того, как получит все свои территории, потерянные в ходе спецоперации. Об этом заявил заместитель главы Министерства иностранных дел РФ Андрей Руденко раскритиковал требование украинского лидера. По его мнению, такое заявление Зеленского заставляет сомневаться в его желании прийти к миру между сторонами конфликта. Президент России Владимир Путин объявил спецоперацию на территории Украины 24 февраля. Стороны провели ряд переговоров, однако они оказались безуспешными. Участники украинской делегации ранее признали, что согласовывают каждый свой шаг с западными партнерами.

В Киеве не выдвигают предварительных условий для возобновления переговоров с Россией. Такое заявление сделал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. «У нас нет каких-либо предварительных условий для возобновления дипломатических переговоров с Россией», — сказал он, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, передает RT. По словам политика, украинцам сложно садиться с русскими переговорщиками за один стол, однако они готовы пойти на такие «жертвы» ради урегулирования конфликта, пишет «Царьград». Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина вернется к переговорам с РФ только после того, как получит все свои территории, потерянные в ходе спецоперации. Об этом заявил заместитель главы Министерства иностранных дел РФ Андрей Руденко раскритиковал требование украинского лидера. По его мнению, такое заявление Зеленского заставляет сомневаться в его желании прийти к миру между сторонами конфликта. Президент России Владимир Путин объявил спецоперацию на территории Украины 24 февраля. Стороны провели ряд переговоров, однако они оказались безуспешными. Участники украинской делегации ранее признали, что согласовывают каждый свой шаг с западными партнерами.