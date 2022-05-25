В МИД РФ ответили на ультиматум Зеленского

25 мая 2022 в 13:02 Размер текста - 17 +

Заявления Зеленского не говорят о желании достигнуть мира, считает Андрей Руденко Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что переговоры с Москвой могут быть возобновлены только после того, как Киев вернет потерянные в ходе спецоперации территории, заставляет сомневаться в его желании прийти к миру. Об этом заявил заместитель главы Министерства иностранных дел РФ Андрей Руденко. «Хотелось бы напомнить, что Украина активно участвовала в переговорах фактически с первого дня начала специальной военной операции и не ставила никаких условий. Если они сейчас ставят тут условия, это заставляет нас сомневаться в искренности их желания найти мирное решение», — приводит ТАСС слова Руденко. Ранее Зеленский заявил, что Украина вернется к переговорам с РФ только после того, как получит все свои территории, потерянные в ходе спецоперации, передает «Национальная служба новостей». Президент России Владимир Путин объявил спецоперацию на территории Украины 24 февраля. Стороны провели ряд переговоров, однако они оказались безуспешными. Участники переговорной группы со стороны Украины ранее признали, что согласовывают каждый свой шаг с западными партнерами, пишет RT.

Заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что переговоры с Москвой могут быть возобновлены только после того, как Киев вернет потерянные в ходе спецоперации территории, заставляет сомневаться в его желании прийти к миру. Об этом заявил заместитель главы Министерства иностранных дел РФ Андрей Руденко. «Хотелось бы напомнить, что Украина активно участвовала в переговорах фактически с первого дня начала специальной военной операции и не ставила никаких условий. Если они сейчас ставят тут условия, это заставляет нас сомневаться в искренности их желания найти мирное решение», — приводит ТАСС слова Руденко. Ранее Зеленский заявил, что Украина вернется к переговорам с РФ только после того, как получит все свои территории, потерянные в ходе спецоперации, передает «Национальная служба новостей». Президент России Владимир Путин объявил спецоперацию на территории Украины 24 февраля. Стороны провели ряд переговоров, однако они оказались безуспешными. Участники переговорной группы со стороны Украины ранее признали, что согласовывают каждый свой шаг с западными партнерами, пишет RT.