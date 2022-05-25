25 мая 2022

В Екатеринбурге пожарные спасли 20 человек, из-за дыма погиб кот. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Последствия пожара в жилом доме на улице Стахановская, 51а. Екатеринбург, жилой дом, пожар, гарь, взрыв, происшествие, копоть, последствия взрыва, улица стахановская51а
При пожаре в Екатеринбурге из-за сильного задымления погиб кот (архивное фото) Фото:

Екатеринбургские пожарные эвакуировали 20 человек из-за пожара в районе Химмаш, из-за сильного задымления погиб кот. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

«По адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Бородина. На площади 20 кв.м повреждено домашнее имущество в квартире, расположенной на 1-м этаже 5-ти этажного муниципального жилого дома <…> по лестничным маршам эвакуировались 20 человек, из них 3 детей», — сообщает пресс-служба ведомства.

Среди людей пострадавших нет, однако из-за сильного задымления в доме погибло животное. Инцидент произошел в 25 мая в 21:25, пожар в квартире тушили 9 спасателей и 3 пожарные машины.

Ранее URA.RU сообщало о пожаре в здании Уральского государственного лесотехнического университета, из-за возгорания пострадали документы студентов. Также мы рассказывали как спасатели тушили заброшенное общежитие пять часов.

Из-за пожара повреждено домашнее имущество жителей
Фото:
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Екатеринбургские пожарные эвакуировали 20 человек из-за пожара в районе Химмаш, из-за сильного задымления погиб кот. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. «По адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Бородина. На площади 20 кв.м повреждено домашнее имущество в квартире, расположенной на 1-м этаже 5-ти этажного муниципального жилого дома <…> по лестничным маршам эвакуировались 20 человек, из них 3 детей», — сообщает пресс-служба ведомства. Среди людей пострадавших нет, однако из-за сильного задымления в доме погибло животное. Инцидент произошел в 25 мая в 21:25, пожар в квартире тушили 9 спасателей и 3 пожарные машины. Ранее URA.RU сообщало о пожаре в здании Уральского государственного лесотехнического университета, из-за возгорания пострадали документы студентов. Также мы рассказывали как спасатели тушили заброшенное общежитие пять часов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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