В Екатеринбурге пожарные спасли 20 человек, из-за дыма погиб кот. Фото

26 мая 2022 в 01:31 Размер текста - 17 +

При пожаре в Екатеринбурге из-за сильного задымления погиб кот (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Екатеринбургские пожарные эвакуировали 20 человек из-за пожара в районе Химмаш, из-за сильного задымления погиб кот. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. «По адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Бородина. На площади 20 кв.м повреждено домашнее имущество в квартире, расположенной на 1-м этаже 5-ти этажного муниципального жилого дома <…> по лестничным маршам эвакуировались 20 человек, из них 3 детей», — сообщает пресс-служба ведомства. Среди людей пострадавших нет, однако из-за сильного задымления в доме погибло животное. Инцидент произошел в 25 мая в 21:25, пожар в квартире тушили 9 спасателей и 3 пожарные машины. Ранее URA.RU сообщало о пожаре в здании Уральского государственного лесотехнического университета, из-за возгорания пострадали документы студентов. Также мы рассказывали как спасатели тушили заброшенное общежитие пять часов. Из-за пожара повреждено домашнее имущество жителей Фото: ИА «Ночные Новости»

Екатеринбургские пожарные эвакуировали 20 человек из-за пожара в районе Химмаш, из-за сильного задымления погиб кот. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. «По адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Бородина. На площади 20 кв.м повреждено домашнее имущество в квартире, расположенной на 1-м этаже 5-ти этажного муниципального жилого дома <…> по лестничным маршам эвакуировались 20 человек, из них 3 детей», — сообщает пресс-служба ведомства. Среди людей пострадавших нет, однако из-за сильного задымления в доме погибло животное. Инцидент произошел в 25 мая в 21:25, пожар в квартире тушили 9 спасателей и 3 пожарные машины. Ранее URA.RU сообщало о пожаре в здании Уральского государственного лесотехнического университета, из-за возгорания пострадали документы студентов. Также мы рассказывали как спасатели тушили заброшенное общежитие пять часов.