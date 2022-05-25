В Офисе Зеленского признали, что ВСУ проигрывают в спецоперации

Мы проиграли российской армии по темпам, заявил Алексей Аристович
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Украинские военнослужащие проигрывают российской армии по темпам в ходе спецоперации. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович.
«Мы проиграли российской армии по темпам. Они накопили резервы раньше, чем мы. Мы отстаем, что делает ситуацию на фронте крайне тяжелой», — цитирует украинского политика УНИАН, передает
Спецоперация на Украине началась утром 24 февраля, пишет «Национальная служба новостей». Президент РФ Владимир Путин назвал главной ее целью защиту жителей Донбасса от геноцида украинского режима и постоянных обстрелов ВСУ и нацбатов. Также в качестве целей называлась денацификация и демилитаризация территории.
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