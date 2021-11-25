25 ноября 2021
24 ноября 2021

В ХМАО два человека погибли в пожаре из-за бомжа

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в деревянном доме по улице 8 марта. Екатеринбург, деревянный дом, пожар, тушение пожара, горящий дом
Пожар произошел из-за непотушенного окурка Фото:

В Нефтеюганске будут судить мужчину без определенного места жительства, который устроил пожар в многоквартирном доме, в результате которого погибли двое мужчин. Об этом рассказали в пресс-службе окружной прокуратуры.

«Нефтеюганская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение и направила в суд уголовное дело в отношении местного жителя. Он обвиняется в причинении двум лицам смерти по неосторожности», — рассказал пресс-секретарь ведомства.

Следствием установлено, что в ночь с 13 на 14 апреля 2021 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, оставил незатушенный окурок сигареты в подвальном помещении жилого дома. В результате произошел пожар, и от отравления угарным газом погибли двое мужчин 61 и 63 лет. Уголовное дело рассмотрит Нефтеюганский районный суд.

Ранее URA.RU сообщало, что житель ХМАО сжег общежитие, чтобы отомстить комендантам. Известно, что в марте 2021 года в одном из общежитий Сургута возник конфликт между обвиняемым и комендантами, после которого мужчина решил поджечь здание.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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