Российским депутатам не стоит злоупотреблять с поездками в Донбасс, чтобы не создавать лишних расходов. Об этом заявил спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин в ходе диалога с депутатом от КПРФ Николаем Коломейцевым.
«Самое главное — не быть там [в Донбассе] обременением. Приезжают, а для них нужна специальная охрана, которая стоит столько, сколько вся спецоперация», — сказал Вячеслав Володин в ответ на предложение Николая Коломейцева посетить Донбасс, передает «ПолитНавигатор».
Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, она предвосхитила украинскую атаку по Донбассу. За проведения время спецоперации многие российские политические деятели посетили Донецкую и Луганскую народные республики. Сообщалось, что первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко и секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак посещали освобожденные территории.
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Российским депутатам не стоит злоупотреблять с поездками в Донбасс, чтобы не создавать лишних расходов. Об этом заявил спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин в ходе диалога с депутатом от КПРФ Николаем Коломейцевым. «Самое главное — не быть там [в Донбассе] обременением. Приезжают, а для них нужна специальная охрана, которая стоит столько, сколько вся спецоперация», — сказал Вячеслав Володин в ответ на предложение Николая Коломейцева посетить Донбасс, передает «ПолитНавигатор». Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, она предвосхитила украинскую атаку по Донбассу. За проведения время спецоперации многие российские политические деятели посетили Донецкую и Луганскую народные республики. Сообщалось, что первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко и секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак посещали освобожденные территории.