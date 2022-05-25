Пушилин заявил, что армия ДНР вошла в три украинских региона

26 мая 2022 в 06:17 Размер текста - 17 +

По словам Дениса Пушилина, необходимо разбить силы ВСУ за пределами Донбасса, чтобы в полной мере защитить республики Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Резервные полки армии Донецкой народной республики вошли в Херсонскую, Харьковскую и Запорожскую области Украины. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин. «Наши подразделения, то есть наши резервные полки присутствуют в ряде регионов. Я говорю про Херсонскую область, про Запорожскую область, про Харьковскую область», — заявил Денис Пушилин РИА «Новости». Он добавил, что войска Донецкой народной республики занимаются защитой Донбасса «в полном объеме». «То есть, по сути, эта освободительная операция про одно и то же: невозможно было защитить республики, только выйдя на границы Донецкой и Луганской Народных Республик — мы просто отодвинули бы противника», — резюмировал Пушилин. Ранее глава ДНР сообщил о зачистке от ВСУ стратегического важного города Красный Лиман. По словам Пушилина, сейчас идет активная фаза освобождения города, отмечает Nation News. В настоящее время союзные силы в ходе спецоперации по защите Донбасса уже освободили от украинских националистов 28 населенных пунктов, пишет «Национальная служба новостей». Президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. США и страны НАТО поставляют Украине оружие, которое используется против РФ.

Резервные полки армии Донецкой народной республики вошли в Херсонскую, Харьковскую и Запорожскую области Украины. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин. «Наши подразделения, то есть наши резервные полки присутствуют в ряде регионов. Я говорю про Херсонскую область, про Запорожскую область, про Харьковскую область», — заявил Денис Пушилин РИА «Новости». Он добавил, что войска Донецкой народной республики занимаются защитой Донбасса «в полном объеме». «То есть, по сути, эта освободительная операция про одно и то же: невозможно было защитить республики, только выйдя на границы Донецкой и Луганской Народных Республик — мы просто отодвинули бы противника», — резюмировал Пушилин. Ранее глава ДНР сообщил о зачистке от ВСУ стратегического важного города Красный Лиман. По словам Пушилина, сейчас идет активная фаза освобождения города, отмечает Nation News. В настоящее время союзные силы в ходе спецоперации по защите Донбасса уже освободили от украинских националистов 28 населенных пунктов, пишет «Национальная служба новостей». Президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. США и страны НАТО поставляют Украине оружие, которое используется против РФ.