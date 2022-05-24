Пушилин заявил о зачистке от ВСУ стратегически важного города ДНР

24 мая 2022 в 20:49 Размер текста - 17 +

Сейчас идет активная фаза освобождения Красного Лимана Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Стратегически важную точку — город Красный Лиман в ДНР — штурмуют российские военные и Народная милиция Донбасса. Такое заявление сделал глава Донецкой народной республики Денис Пушилин. «Подразделения РФ совместно с народными милициями [ДНР и ЛНР] зашли в Красный Лиман. Порядка половины города находится под нашими подразделениями», — заявил он журналистам «Интерфакса». По словам Пушилина, сейчас идет активная фаза освобождения города, отмечает Nation News. В настоящее время союзные силы в ходе спецоперации по защите Донбасса уже освободили от украинских националистов 28 населенных пунктов, пишет «Национальная служба новостей». Ранее сообщалось, что ВСУ покидают донбасский город Красный Лиман — до этого они ушли из Светлодарска. Взятие Красного Лимана будет стратегическим выигрышем войск, так как позволит открыть дорогу на Славянск — населенный пункт, с которого в 2014 году начался конфликт в Донбассе. Кроме того, войска, занявшие Лиман, также могут наступать с запада в тыл украинским войскам, удерживающим Северск. Президент РФ Владимир Путин объявил о начале вынужденной спецоперации на территории Украины в конце февраля этого года. Основной приоритет российские войска отдают здоровью и жизни населения. Именно поэтому действия российской армии во время спецоперации на Украине замедлились — чтобы не причинять вред мирным жителям, объяснил ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу. В результате действий российской армии освобождены значительные территории Луганской и Донецкой народных республик.

Стратегически важную точку — город Красный Лиман в ДНР — штурмуют российские военные и Народная милиция Донбасса. Такое заявление сделал глава Донецкой народной республики Денис Пушилин. «Подразделения РФ совместно с народными милициями [ДНР и ЛНР] зашли в Красный Лиман. Порядка половины города находится под нашими подразделениями», — заявил он журналистам «Интерфакса». По словам Пушилина, сейчас идет активная фаза освобождения города, отмечает Nation News. В настоящее время союзные силы в ходе спецоперации по защите Донбасса уже освободили от украинских националистов 28 населенных пунктов, пишет «Национальная служба новостей». Ранее сообщалось, что ВСУ покидают донбасский город Красный Лиман — до этого они ушли из Светлодарска. Взятие Красного Лимана будет стратегическим выигрышем войск, так как позволит открыть дорогу на Славянск — населенный пункт, с которого в 2014 году начался конфликт в Донбассе. Кроме того, войска, занявшие Лиман, также могут наступать с запада в тыл украинским войскам, удерживающим Северск. Президент РФ Владимир Путин объявил о начале вынужденной спецоперации на территории Украины в конце февраля этого года. Основной приоритет российские войска отдают здоровью и жизни населения. Именно поэтому действия российской армии во время спецоперации на Украине замедлились — чтобы не причинять вред мирным жителям, объяснил ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу. В результате действий российской армии освобождены значительные территории Луганской и Донецкой народных республик.