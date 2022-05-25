В Госдуме поставили точку в вопросе выборов-2022 26 мая 2022 в 07:22 Размер текста - 17 + Госдума не стала отменять выборы губернаторов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Госдума РФ не будет менять правила проведения выборов на федеральном уровне. Депутаты не стали обсуждать этот вопрос на последнем заседании весенней сессии. «Правила проведения региональных выборов в этом году останутся прежними. По закону избирательная кампания проводится по тем правилам, которые действуют на момент ее назначения», — пишет газета «Ведомости» со ссылкой на источник в Центральной избирательной комиссии. Ранее СМИ сообщали, что Госдума может отменить прямые выборы губернаторов и перенести все избирательные компании на 2023 год. В частности, за отмену выборов выступил заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой. Однако член Совета Федерации и секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак заявил, что граждан России нельзя лишать конституционного права на выборы. Госдума РФ не будет менять правила проведения выборов на федеральном уровне. Депутаты не стали обсуждать этот вопрос на последнем заседании весенней сессии. «Правила проведения региональных выборов в этом году останутся прежними. По закону избирательная кампания проводится по тем правилам, которые действуют на момент ее назначения», — пишет газета «Ведомости» со ссылкой на источник в Центральной избирательной комиссии. Ранее СМИ сообщали, что Госдума может отменить прямые выборы губернаторов и перенести все избирательные компании на 2023 год. В частности, за отмену выборов выступил заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой. Однако член Совета Федерации и секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак заявил, что граждан России нельзя лишать конституционного права на выборы. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям