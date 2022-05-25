25 мая 2022

В Госдуме поставили точку в вопросе выборов-2022

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Выборы-2021: 18 сентября. Екатеринбург, выборы, избирательный участок, урна для голосования, уик1310
Госдума не стала отменять выборы губернаторов Фото:

Госдума РФ не будет менять правила проведения выборов на федеральном уровне. Депутаты не стали обсуждать этот вопрос на последнем заседании весенней сессии.

«Правила проведения региональных выборов в этом году останутся прежними. По закону избирательная кампания проводится по тем правилам, которые действуют на момент ее назначения», — пишет газета «Ведомости» со ссылкой на источник в Центральной избирательной комиссии.

Ранее СМИ сообщали, что Госдума может отменить прямые выборы губернаторов и перенести все избирательные компании на 2023 год. В частности, за отмену выборов выступил заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой. Однако член Совета Федерации и секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак заявил, что граждан России нельзя лишать конституционного права на выборы.

Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU
Подписаться
Госдума РФ не будет менять правила проведения выборов на федеральном уровне. Депутаты не стали обсуждать этот вопрос на последнем заседании весенней сессии. «Правила проведения региональных выборов в этом году останутся прежними. По закону избирательная кампания проводится по тем правилам, которые действуют на момент ее назначения», — пишет газета «Ведомости» со ссылкой на источник в Центральной избирательной комиссии. Ранее СМИ сообщали, что Госдума может отменить прямые выборы губернаторов и перенести все избирательные компании на 2023 год. В частности, за отмену выборов выступил заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой. Однако член Совета Федерации и секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак заявил, что граждан России нельзя лишать конституционного права на выборы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...