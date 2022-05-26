Запад заработал десятки миллиардов на украинском конфликте

Оборонные компании США обогатились на поставках оружия Украине Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Оружейные корпорации США подорожали на 11% на фоне увеличения поставок оружия Украине. Капитализация 18 оборонных предприятий США выросла с 491 млрд до 544 млрд долларов.

«Капитализация крупных западных оборонных корпораций, поставлявших оружие на Украину, выросла за последние три месяца на 53 млрд долларов на фоне специальной операции и перевооружения в Европе. Общая стоимость 18 торгуемых компаний увеличилась с 491 млрд 21 февраля до 544 млрд долларов 24 мая, или на 11%», — пишет газета «Ведомости» со ссылкой на данные Кильского института мировой экономики.

Специальная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля по приказу президента России Владимира Путина. Глава государства заявил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от геноцида со стороны националистов. После начала спецоперации США и страны Евросоюза резко увеличили поставки оружия на Украину. 9 мая президент США Джо Байден подписал закон о ленд-лизе для Украины, сообщает телеканал 360. Это упростит поставки американского оружия. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что военная помощь Украине будет расти, пишет RT. В частности, США намерены отправить на Украину ракеты с лазерным наведением.