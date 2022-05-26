В США признали провал идеи сделать Россию изгоем

В СМИ назвали провальной попытку США изгнать РФ из мирового сообщества Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Соединенным штатом не удалось изолировать Россию при помощи беспрецедентного числа санкций. Это обусловлено тем, что не все страны стали поддерживать антироссийскую кампанию, объяснили авторы американского издания Politico.

«Такие страны, как Индия, Бразилия, Мексика, Южная Африка, Турция и Индонезия, по большей части оставались уклончивыми, действуя в основном исходя из интересов защиты своих экономических и стратегических интересов», — пишет издание. По мнению авторов, эти страны поставили свои национальные интересы выше попыток США изолировать Россию от мирового сообщества.

Как отметили в издании, Южная Африка вовсе обвинила Соединенные штаты в том, что Вашингтон своим стремлением к расширению НАТО обострил кризис в российско-украинских отношениях. Остальные страны считают, что совместные усилия государств должны быть направлены на переговорный процесс по Украине, а не попытки сделать Россию изгоем, добавили авторы.

Ранее США, страны ЕС и ряд других государств ввели масштабные санкции против РФ в связи с началом спецоперации на Украине. Как отмечал президент России Владимир Путин, санкционное давление на страну длится с начала 2000-х годов и лишь обострилось в последнее время. По его мнению, новые ограничения направлены на отмену России, как государства.