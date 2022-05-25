Суд вынес приговор за смертельное ДТП в Екатеринбурге

26 мая 2022 в 13:31 Размер текста - 17 +

Суд вынес приговор 26 мая Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Свердловчанина Сергея Суворова, который въехал в пешеходов у Оперного театра в Екатеринбурге, убив женщину, приговорили к 7 годам лишения свободы в колонии общего режима. Об этом сообщил корреспондент URA.RU из зала заседания Октябрьского районного суда. «Признать Суворова виновным, назначить наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет в колонии общего режима», — говорится в решении судьи. После освобождения Суворов еще три года не будет иметь прав на управление автомобилем. Прокуратура запрашивала для него семь лет колонии. Смертельное ДТП произошло в середине мая 2021 года. Суворов выехал на перекресток проспекта Ленина и улицы Мамина Сибиряка в Екатеринбурге и вылетел на тротуар, где стояли пешеходы. Среди них находились двое детей. Жертвой аварии стала пенсионерка, которую медикам спасти не удалось. Сергей Суворов не отрицал вину, но назвал трагедию стечением обстоятельств. Фото: ИА «Ночные новости»

Свердловчанина Сергея Суворова, который въехал в пешеходов у Оперного театра в Екатеринбурге, убив женщину, приговорили к 7 годам лишения свободы в колонии общего режима. Об этом сообщил корреспондент URA.RU из зала заседания Октябрьского районного суда. «Признать Суворова виновным, назначить наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет в колонии общего режима», — говорится в решении судьи. После освобождения Суворов еще три года не будет иметь прав на управление автомобилем. Прокуратура запрашивала для него семь лет колонии. Смертельное ДТП произошло в середине мая 2021 года. Суворов выехал на перекресток проспекта Ленина и улицы Мамина Сибиряка в Екатеринбурге и вылетел на тротуар, где стояли пешеходы. Среди них находились двое детей. Жертвой аварии стала пенсионерка, которую медикам спасти не удалось. Сергей Суворов не отрицал вину, но назвал трагедию стечением обстоятельств.