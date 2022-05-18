Свердловчанина просят отправить в колонию после смертельного ДТП

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Избрание меры пресечения Андрею Решетникову. Магнитогорск, арест, суд, мера пресечения, наручники, преступление
Сергей Суворов выступил в Октябрьском райсуде с последним словом Фото:

Прокуратура попросила приговорить к семи годам колонии свердловчанина Сергея Суворова, который предположительно устроил ДТП у Оперного театра в Екатеринбурге, тем самым сбив шестерых пешеходов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Октябрьского райсуда Екатеринбурга.

«Гособвинение запросило для Сергея Суворова семь лет лишения свободы в колонии общего режима», — сообщили в пресс-службе. Там отметили, что Суворова после освобождения лишат водительских прав на три года. Оглашение приговора назначено на 26 мая.

ДТП произошло на перекрестке улицы Мамина Сибиряка и проспекта Ленина. Toyota Camry, столкнувшись с другим автомобилем, вылетела на тротуар, где сбила нескольких человек, среди которых были двое детей. Одна женщина погибла. По версии следствия, виновником ДТП стал Сергей Суворов.

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Прокуратура попросила приговорить к семи годам колонии свердловчанина Сергея Суворова, который предположительно устроил ДТП у Оперного театра в Екатеринбурге, тем самым сбив шестерых пешеходов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Октябрьского райсуда Екатеринбурга. «Гособвинение запросило для Сергея Суворова семь лет лишения свободы в колонии общего режима», — сообщили в пресс-службе. Там отметили, что Суворова после освобождения лишат водительских прав на три года. Оглашение приговора назначено на 26 мая. ДТП произошло на перекрестке улицы Мамина Сибиряка и проспекта Ленина. Toyota Camry, столкнувшись с другим автомобилем, вылетела на тротуар, где сбила нескольких человек, среди которых были двое детей. Одна женщина погибла. По версии следствия, виновником ДТП стал Сергей Суворов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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