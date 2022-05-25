Челябинцев предупредили о снижении ставок по вкладам

В КСП рекомендуют успеть положить деньги в банк под высокий процент Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Внеочередное изменение ключевой ставки Центробанка РФ приведет к снижению по банковским вкладам челябинцев. Как сообщили URA.RU в Контрольно-счетной палате (КСП) региона, при этом предложения по кредитам могут улучшиться.

«26 мая состоится внеплановое заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки. Тем, кто планирует положить деньги в банк, следует поторопиться, поскольку ставка по вкладам возможно снизится. Тем, кто планирует оформить кредит, возможно стоит подождать неделю, и предложения банков скорее улучшатся», — заявили в URA.RU в пресс-службе КСП.

В КСП отметили, что с февраля 2022 года Центробанк уже трижды внепланово менял ставку. О принятом ЦБ РФ решении станет известно в 10: 30 по Московскому времени.

«Это не последнее решение Банка России о снижении ключевой ставки, если оно конечно сегодня произойдет. Ключевым аргументом в пользу будущих послаблений станет улучшение инфляционных ожиданий населения», — заявили в ведомстве.

Ранее в КСП челябинцам дали совет, что делать с долларами за 120 рублей. В контрольно-счетной палате советуют покупать товар за валюту, чтобы перекрыть курсовую (рублевую) разницу пользой от покупки. Также можно дождаться, когда Банк России снимет все валютные ограничения (пока до сентября 2022 года, но может быть продление).