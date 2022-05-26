Посол ЛНР: в Донбассе взяли в плен 8 тысяч украинских военных

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Украина. Обмен пленными
Каждый день бойцы ДНР и ЛНР берут сотни пленных, заявил Родион Мирошник Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

На данный момент число пленных бойцов ВСУ на территории Луганской и Донецкой народных республик составляет восемь тысяч человек. Об этом заявил посол ЛНР в России Родион Мирошник в эфире телеканала «Соловьев.Live».

«Пленных много. Конечно, их больше на территории Донецкой Народной Республики, но у нас тоже хватает, и сейчас общая цифра где-то в районе восьми тысяч. Это очень много, и каждый день добавляются буквально сотни», — заявил Мирошник.

Специальная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля по приказу президента России Владимира Путина. По словам главы государства, это вынужденное решение, необходимое для защиты жителей Донбасса от геноцида. В Минобороны РФ подчеркнули, что российская армия стремится не допустить жертв среди мирных жителей и наносит удары только по военным объектам ВСУ.

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На данный момент число пленных бойцов ВСУ на территории Луганской и Донецкой народных республик составляет восемь тысяч человек. Об этом заявил посол ЛНР в России Родион Мирошник в эфире телеканала «Соловьев.Live». «Пленных много. Конечно, их больше на территории Донецкой Народной Республики, но у нас тоже хватает, и сейчас общая цифра где-то в районе восьми тысяч. Это очень много, и каждый день добавляются буквально сотни», — заявил Мирошник. Специальная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля по приказу президента России Владимира Путина. По словам главы государства, это вынужденное решение, необходимое для защиты жителей Донбасса от геноцида. В Минобороны РФ подчеркнули, что российская армия стремится не допустить жертв среди мирных жителей и наносит удары только по военным объектам ВСУ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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