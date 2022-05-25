В ХМАО запретили продажу энергетиков детям

26 мая 2022 в 10:50 Размер текста - 17 +

В Югре покупать энергетики смогут только совершеннолетние жители Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Депутаты думы ХМАО поддержали законопроект о запрете продажи энергетиков для несовершеннолетних на территории региона. Это решение было принято на очередном заседании окружного парламента, передает корреспондент URA.RU. Законопроект запрещает продавать безалкогольные тонизирующие напитки несовершеннолетним югорчанам. Продавцы вправе потребовать паспорт у покупателя, если есть сомнения в достижении ими 18 лет. Кроме того, запрещается продажа энергетиков в торговых автоматах. А также в спортивных образовательных, медицинских учреждениях и в торговых точках, которые находятся на расстоянии менее 100 метров до учебных заведений. Ранее URA.RU сообщало, что прежде, чем принять это решение, югорские власти устроили социологический опрос среди населения. Большинство жителей, принявших в нем участие, поддержало эту инициативу.

Депутаты думы ХМАО поддержали законопроект о запрете продажи энергетиков для несовершеннолетних на территории региона. Это решение было принято на очередном заседании окружного парламента, передает корреспондент URA.RU. Законопроект запрещает продавать безалкогольные тонизирующие напитки несовершеннолетним югорчанам. Продавцы вправе потребовать паспорт у покупателя, если есть сомнения в достижении ими 18 лет. Кроме того, запрещается продажа энергетиков в торговых автоматах. А также в спортивных образовательных, медицинских учреждениях и в торговых точках, которые находятся на расстоянии менее 100 метров до учебных заведений. Ранее URA.RU сообщало, что прежде, чем принять это решение, югорские власти устроили социологический опрос среди населения. Большинство жителей, принявших в нем участие, поддержало эту инициативу.