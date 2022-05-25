Приставы отняли у пермяка Porsche Cayenne за неуплату налогов

26 мая 2022 в 14:06 Размер текста - 17 +

Судебные приставы арестовали иномарку у пермяка Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Житель Перми уклонялся от уплаты налогов. Чтобы вернуть долг государству, судебные приставы арестовали у мужчины Porsche Cayenne S Hybrid. Информация об этом размещена на сайте УФССП по Пермскому краю. В отношении 55-летнего пермяка возбуждено 47 исполнительных производств, но добровольно он свои обязательства не исполнял. «Мужчина обязан выплатить взыскателям в общей сложности более 250 тысяч рублей, из них свыше 70 тысяч составляет задолженность по налогам», — говорится на сайте ведомства. В ходе совместного с сотрудниками ДПС рейда судебные приставы арестовали иномарку пермяка. Если мужчина не погасит задолженность перед государством, автомобиль будет выставлен на торги. Ранее URA.RU писало о том, как судебные приставы выявили теневого миллионера. Чтобы не платить полную сумму алиментов, мужчина скрывал свой доход.

Житель Перми уклонялся от уплаты налогов. Чтобы вернуть долг государству, судебные приставы арестовали у мужчины Porsche Cayenne S Hybrid. Информация об этом размещена на сайте УФССП по Пермскому краю. В отношении 55-летнего пермяка возбуждено 47 исполнительных производств, но добровольно он свои обязательства не исполнял. «Мужчина обязан выплатить взыскателям в общей сложности более 250 тысяч рублей, из них свыше 70 тысяч составляет задолженность по налогам», — говорится на сайте ведомства. В ходе совместного с сотрудниками ДПС рейда судебные приставы арестовали иномарку пермяка. Если мужчина не погасит задолженность перед государством, автомобиль будет выставлен на торги. Ранее URA.RU писало о том, как судебные приставы выявили теневого миллионера. Чтобы не платить полную сумму алиментов, мужчина скрывал свой доход.