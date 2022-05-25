25 мая 2022

Полпред Якушев проведет в Тобольске совещание по импортозамещению. Инсайд URA.RU подтвердился

© Служба новостей «URA.RU»
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Строительство второй очереди завода СИБУР. Тобольск, сибур, стройка, запсибнефтехим
Совещание пройдет на площадке компании «Сибур» Фото:

Полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев 8 июня проведет в Тобольске на площадке компании «Сибур» крупное совещание с уральскими промышленниками. Об этом 26 мая сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор, выступая на заседании регионального парламента. Ранее о визите Якушева в Тобольск рассказывали источники URA.RU.

«Вместе с полпредом Якушевым 8 июня проведем целый день с компанией „Сибур“ и многими предприятиями. Будет мозговой штурм, как нам выйти на устойчивую работу по импортозамещению. И в плане поставок оборудования для проектов „Сибур“, так и в плане создания новых производств», — анонсировал встречу Моор.

Холдинг «Сибур» построил в Тобольске один из крупнейших в России комплексов «Запсибнефтехим». В декабре 2020 года предприятие посетил президент России Владимир Путин, который провел там совещание по развитию нефтегазохимической отрасли.

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Полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев 8 июня проведет в Тобольске на площадке компании «Сибур» крупное совещание с уральскими промышленниками. Об этом 26 мая сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор, выступая на заседании регионального парламента. Ранее о визите Якушева в Тобольск рассказывали источники URA.RU. «Вместе с полпредом Якушевым 8 июня проведем целый день с компанией „Сибур“ и многими предприятиями. Будет мозговой штурм, как нам выйти на устойчивую работу по импортозамещению. И в плане поставок оборудования для проектов „Сибур“, так и в плане создания новых производств», — анонсировал встречу Моор. Холдинг «Сибур» построил в Тобольске один из крупнейших в России комплексов «Запсибнефтехим». В декабре 2020 года предприятие посетил президент России Владимир Путин, который провел там совещание по развитию нефтегазохимической отрасли.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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