Тюменские промышленники помогут «СИБУРу» с импортозамещением

ПАО «СИБУР Холдинг» рассмотрит предложения по импортозамещению от тюменских промышленных компаний Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Полномочный представитель президента России в УрФО Владимир Якушев возглавит большое совещание ПАО «СИБУР Холдинг» (крупнейший инвестор в экономику Тюменской области) с местными промышленными компаниями. Главной темой встречи станут возможности предприятий по импортозамещению, которые они могут предложить «СИБУРу». Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правлению холдинга.

«Встреча тюменских промышленных предприятий с менеджментом „СИБУРа“ состоится в ближайшее время. Ее возглавит полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев. Там, в частности, будут выслушаны предложения компаний по кооперации и импортозамещению для холдинга. От стабильной работы компании напрямую зависит благосостояние и экономика Тюменской области, поскольку „СИБУР“ является крупнейшим налогоплательщиком региона», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности.

Он уточнил, что подобный закрытый форум с промышленниками уже провела компания «Роснефть». К аналогичному семинару готовятся в ПАО «Газпром нефть». В пресс-службу холдинга «СИБУР» направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.

В начале декабря 2020 года президент России Владимир Путин посетил Тобольск, где было запущено одно из ключевых предприятий ПАО «СИБУР Холдинг» — комбинат «ЗапСибНефтехим». Глава государства отметил, что промышленный комплекс сыграет существенную роль в замещении импорта полиэтиленов и полипропиленов. Сам проект он назвал грандиозным.

Как ранее указывало URA.RU, необходимость в импортозамещении зарубежных товаров возникла в России в 2000-х года, когда западные лидеры начали вводить санкции против РФ в ответ на внешнюю политику государства. США и страны ЕС значительно увеличили объем различных, в том числе торговых ограничений после вхождения республики Крым в состав РФ в 2014 году. Тотальные санкции были введены против РФ после начала спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Решению о ее проведении предшествовала восьмилетняя эскалация конфликта у границ Донецкой и Луганской народных республик. 22 февраля Россия признала независимость республик, заключив с ними ряд соглашений. В том числе, о взаимной военной поддержке.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам