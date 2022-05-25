25 мая 2022

В Екатеринбург завезли пять миллионов клещей из Голландии

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Акарицидная (от клещей) обработка территории Успенского кладбища. Челябинск, клещи, осторожно клещи
Клещи-энтомофаги помогут в борьбе с вредителями Фото:

В Екатеринбург спецрейсом завезли пять миллионов голландских клещей-энтомофагов, рассказали в свердловском управлении Россельхознадзора. Груз прибыл 25 мая.

«В адрес ряда хозяйствующих субъектов Екатеринбурга и Свердловской области авиатранспортом на грузовой комплекс аэропорта „Кольцово“ поступила партия насекомых и клещей-энтомофагов в количестве пяти миллионов штук производством Нидерланды. Груз приехал из Москвы», — указано в сообщении пресс-службы ведомства.

Там же уточняется, что энтомофаги — помощники в борьбе с вредителями, уничтожающими урожай. Предыдущая аналогичная поставка в регион состоялась в середине мая. Но партия была меньше — 75 тысяч насекомых и клещей-энтомофагов, а также 20 шмелиных семьей.

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В Екатеринбург спецрейсом завезли пять миллионов голландских клещей-энтомофагов, рассказали в свердловском управлении Россельхознадзора. Груз прибыл 25 мая. «В адрес ряда хозяйствующих субъектов Екатеринбурга и Свердловской области авиатранспортом на грузовой комплекс аэропорта „Кольцово“ поступила партия насекомых и клещей-энтомофагов в количестве пяти миллионов штук производством Нидерланды. Груз приехал из Москвы», — указано в сообщении пресс-службы ведомства. Там же уточняется, что энтомофаги — помощники в борьбе с вредителями, уничтожающими урожай. Предыдущая аналогичная поставка в регион состоялась в середине мая. Но партия была меньше — 75 тысяч насекомых и клещей-энтомофагов, а также 20 шмелиных семьей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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