С челябинского хоккеиста взыскали свыше 4 млн рублей

26 мая 2022 в 11:44 Размер текста - 17 +

После развода хоккеист отказался платить алименты на содержание своих детей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU С профессионального хоккеиста из Челябинска взыскали свыше 4 млн рублей за отказ выплачивать алименты на содержание своих детей. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Управления УФССП по Челябинской области, на доходы и недвижимость хоккеиста наложены определенные ограничения. «Судебными приставами вынесено постановление об обращении взыскания на заработную плату и иные доходы должника, обращено взыскание на средства, находящиеся в кредитных организациях. Кроме того, под запрет на регистрационные действия попали принадлежащее ему недвижимое имущество, расположенное в Подмосковье, и автопарк», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФССП региона. В службе судебных приставов пояснили, что после развода супруга хоккеиста так и не дождалась добровольной выплаты алиментов. На момент возбуждения исполнительного производства задолженность составляла около 2 млн рублей. С учетом текущих периодических платежей эта сумма превысила 4 млн рублей. Ранее судебный приставы пошли на хитрость, чтобы доставить должницу по алиментам на прием к судебному приставу-исполнителю. Представитель ведомства прикинулся курьером, и принес женщине букет искусственных цветов. Как только должница открыла дверь ее задержали.

С профессионального хоккеиста из Челябинска взыскали свыше 4 млн рублей за отказ выплачивать алименты на содержание своих детей. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Управления УФССП по Челябинской области, на доходы и недвижимость хоккеиста наложены определенные ограничения. «Судебными приставами вынесено постановление об обращении взыскания на заработную плату и иные доходы должника, обращено взыскание на средства, находящиеся в кредитных организациях. Кроме того, под запрет на регистрационные действия попали принадлежащее ему недвижимое имущество, расположенное в Подмосковье, и автопарк», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФССП региона. В службе судебных приставов пояснили, что после развода супруга хоккеиста так и не дождалась добровольной выплаты алиментов. На момент возбуждения исполнительного производства задолженность составляла около 2 млн рублей. С учетом текущих периодических платежей эта сумма превысила 4 млн рублей. Ранее судебный приставы пошли на хитрость, чтобы доставить должницу по алиментам на прием к судебному приставу-исполнителю. Представитель ведомства прикинулся курьером, и принес женщине букет искусственных цветов. Как только должница открыла дверь ее задержали.